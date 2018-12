Sabe a lo que viene

Campeón de Liga y ‘de Ascenso’ con Cafetaleros Tapachula el verano pasado, William Dias, defensa lateral izquierdo con tendencia ofensiva, que gusta de ir al frente, una de las nuevas caras en Bravos FC para el Clausura 2019, afirmó que viene a sumar y tratará de lograr nuevamente el doble título bajo la dirección del director técnico Gabriel Caballero, quien solicitó sus servicios.“Trabajamos juntos en Cafetaleros donde salimos campeones y recibí la invitación para estar acá y con mucho gusto, aquí estoy, bien contento”, afirmó.Luego de una llamada de Caballero Schiker y de una serie de negociaciones entre ambos clubes, se dio la adición del futbolista sudamericano a la escuadra local.“Primero Dios todo se pudo concretizar bien y acá estoy para hacer lo posible para ascender el equipo, es lo que todos queremos”, manifestó.Dias Massari, de 28 años y 1.81 metros, quien militó dos años en la escuadra chiapaneca, reportó a los entrenamientos del FC Juárez el jueves por la tarde, en una sesión de trabajo con aparatos, en un gimnasio de la ciudad.Ayer por la mañana entrenó en cancha junto a sus nuevos compañeros.El defensor afirmó que con la playera de Bravos FC Juárez hará lo que siempre ha hecho, entregarse al cien por ciento.“Seguir haciendo lo que vengo haciendo siempre. Dentro de la cancha soy una persona que me voy a brindar al cien por el equipo. Soy un jugador que me gusta mucho atacar y también claro que sé defender, pero mi característica principal es la parte ofensiva. Llego mucho al frente, me gusta mucho jugar para adelante, ataco bastante por mi banda y es lo que quiero hacer acá también”, dijo.Dias, quien conoce la ‘división de plata’, externó que el FC Juárez cuenta con un gran plantel, una de las razones por las que está aquí.“Lo que conozco es que el equipo de Bravos es buenísimo, trae buenísimos jugadores, por eso estoy acá, porque sé de la calidad de ellos y estoy aquí para sumar, para sumar con todos, para ir en busca de ese objetivo que es el ascenso”, comentó.El futbolista recién llegado resaltó que tanto la zona defensiva de Bravos como el equipo en general, es muy bueno.A la afición, le prometió entrega total.“Estoy bien contento, bien motivado. Estoy bien convencido que aquí es mi lugar ahora, mi hogar, y voy a hacer de todo para salir campeones. Soy una persona muy competitiva, entonces, lo que pueden esperar de mí, aquí, en la cancha, es que me voy a brindar al cien, del primero al último minuto”, enfatizó.

