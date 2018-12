Gana favorito en el Jess Burner Memorial Handicap

En un final de fotografía, el favorito 10-1 Daddys Blushing ganó ayer el Jess Burner Memorial Handicap con bolsa de 85 mil dólares, en lo que fue el día inaugural de la temporada del 60 aniversario del hipódromo de Sunland Park.Ganador del Mountain Top Futurity en el 2017 y entrenado por Jackie Riddle, Daddys Blushing logró una reñida victoria apenas por una cabeza sobre Percyjones y Mr Klee, quienes empataron por el segundo lugar.Daddys Blushing y el jockey Francisco Calderón vencieron a algunos de los mejores cuartos de milla criados en Nuevo México en los entrenamientos. El tresañero hijo de Big Daddy Cartel estuvo en un rango sorprendente a lo largo de las 400 yardas y tomó la delantera de la carrera justo antes de cruzar la meta.La temporada pasada en Sunland Park, Daddys Blushing se colocó tanto en el Shue Fly como en el NMHBA Quarter Horse Stakes.Con el sexto triunfo en 11 salidas, Daddys Blushing ganó casi 51 mil dólares para el propietario Gary Hartstack de Washington, Texas. El ganador recorrió las 400 yardas en un tiempo de 19.665 segundos y suma ganancias por más de 290 mil dólares en dos años de carreras.Percyjones y Mr Klee fueron inseparables hasta el final. Ambos corrieron demasiado bien para perder. Jesse Lane iba volando con el mayor impulso tardío, pero tuvo que conformarse con un cuarto final. Bigg Daddy, segundo lugar en el All American Futurity de 2017, no logró ningún ataque y terminó en la sexta posición.Las carreras en vivo se reanudarán hoy a partir de las 12:30 pm. Tres carreras de caballos purasangre forman parte del programa. El New Mexico State Racing Commission Handicap (7ª carrera), con bolsa de 85 dólares; el KLAQ Handicap (8ª carrera), con bolsa de 65 mil dólares; y el Johnie L. Jamison Handicap (9ª carrera), con bolsa de 85 mil dólares.

