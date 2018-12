Jugoso partido

Miami Gardens, Florida— Nick Saban sabe que Alabama no puede ganar todos los partidos.Pero el Crimson Tide estuvo muy cerca de lograrlo.Este es el quinto año de los playoffs del futbol colegial y la quinta participación de Alabama en el torneo de cuatro equipos para decidir quién será el campeón nacional. La más reciente campaña por otro título, la cual será la tercera de la universidad en los últimos cuatro años, se reanuda el sábado cuando el Crimson Tide se enfrente a Oklahoma en la semifinal en el Orange Bowl.“Es un muy buen problema por resolver”, dijo el mariscal de Oklahoma Kyler Murrey, ganador del Trofeo Heisman. “Ellos ganan muchos partidos. Nosotros ganamos muchos partidos… He escuchado a muchas personas decir ‘venzan a Alabama’ sólo porque no les gusta Alabama o lo que sea. Pero yo no me guío mucho por eso”.El partido es un enfrentamiento entre las dos ofensivas de mayor puntaje en el país, con Oklahoma superando por muy poco a Alabama en dicha categoría. También es un enfrentamiento entre los dos mejores jugadores en el país; Murray y el mariscal de Alabama Tua Tagovailoa fueron el primero y el segundo lugares, respectivamente, en la votación por el Heisman.En juego está un sembrado en el partido por el título de los CFP del 7 de enero contra el ganador entre Clemson y Notre Dame. Y Alabama cuenta con cuatro jugadores que participarán en su séptimo partido de los CFP —lo cual es absurdo, especialmente cuando se considera que ha habido tan sólo 12 partidos en total en el evento desde que fue introducido en la temporada del 2014.“Sabemos que no podemos ser perfectos”, dijo Saban. “Pero ciertamente tratamos de trabajar todos los días para cerrar la brecha en lo buenos que podemos ser, y para poder alcanzar nuestro más alto potencial en la manera que mejoramos y trabajamos todos los días”.La fortaleza del Crimson Tide, al menos en papel, es en la defensa. Alabama llega al partido calificando en cuarto lugar a nivel nacional en puntos permitidos por partido, mientras que Oklahoma califica en el 96vo. lugar.“Nos hemos preparado muy bien”, dijo el entrenador de Oklahoma Lincoln Riley, la mente maestra de 35 años detrás de la ofensiva que fungirá como entrenador en su 15vo. partido de bowl. “Nos sentimos confiados en la manera en que nuestro equipo se ha desempeñado por el transcurso de todo este mes. Tuvimos una gran semana. No puedo esperar para el sábado en la noche”.Alabama y Clemson (equipo que se enfrentará a Notre Dame en el Coton Bowl el sábado) ambos entraron a los CFP con la oportunidad de conseguir una marca de 15-0 —si uno de ellos logra quedarse con el campeonato nacional. Y eso sería algo muy poco común. La NCAA define que en la “era moderna”, tal como arranca en 1937, ningún equipo ha ganado más de 14 partidos en una temporada desde entonces. El último equipo que consiguió una marca de 15-0 en el más alto nivel del futbol colegial fue Penn, en 1897.Alabama y Oklahoma no se han enfrentado con frecuencia. Los Sooners encabezan la serie 3-1-1, y tres de esos enfrentamientos han sido en partidos de bowl —comenzando con el Orange Bowl del 1 de enero de 1963, una victoria de Alabama de 17 a 0.