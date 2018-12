Marcus Mariota, cuestionable para jugar ante Potros

Nashville, Tennessee.- Los Titanes de Tennessee colocaron oficialmente a Marcus Mariota en la lista de jugadores cuya participación es cuestionable para el encuentro de mañana ante los Potros de Indianapolis, último de la temporada regular, en el que ambos equipos disputan un boleto a los playoffs.Mariota entrenó de manera limitada ayer, por segundo día consecutivo, tras sentir un pellizco en un nervio del cuello, que le causó molestias en el brazo derecho, con el que lanza. La dolencia se presentó en las postrimerías de la primera mitad del partido del domingo, una victoria por 25-16 sobre Washington.Si Mariota no puede jugar, el sustituto Blaine Gabbert comenzará su tercer partido de la campaña con los Titanes (9-6), quienes reciben a Indianapolis (9-6) mañana por la noche.El entrenador Mike Vrabel dijo que el entrenamiento de Mariota “fue casi igual” al que realizó el jueves. Explicó que ha “limitado” el trabajo físico del mariscal.“Simplemente seguiremos viendo dónde está y averiguaremos quién nos da la mejor oportunidad y cómo se siente él”, comentó Vrabel. “Queremos asegurarnos de que él pueda salir y hacer su trabajo en un alto nivel”.En duda Brown por AcererosPittsburgh.- Antonio Brown, receptor de los Acereros de Pittsburgh, está en duda para jugar mañana, en un encuentro en que su equipo está obligado a ganar.Pittsburgh cierra la temporada regular recibiendo a los Bengalíes de Cincinnati. Brown se perdió las tres prácticas de esta semana por una lesión de rodilla, y el entrenador Mike Tomlin dijo que había pedido que se hicieran más evaluaciones médicas al jugador durante ayer.Tomlin añadió que Brown comenzó a experimentar molestias en la rodilla tras la derrota del domingo en Nueva Orleans. Durante ese duelo, atrapó 14 pases para 185 yardas y dos anotaciones.“Le di (un día de descanso) el miércoles, como lo hago con muchos chicos”, dijo Tomlin. “Llegó acá (el jueves) y no se sintió cómodo para entrenar. Lo enviamos (el viernes) para realizar las pruebas. Obtendremos los resultados y contaremos con más información”.Tomlin no descartó a Brown para el duelo dominical.“Desde luego, él es un veterano. Si mejora, no hay mucha repetición de movimientos físicos que él deba realizar”, indicó. “Veremos a dónde lleva todo eso”.

