Ausencia de Fernandinho pesa en el City

Manchester, Inglaterra— De una racha de 15 partidos sin perder al comienzo de la temporada a tres derrotas en 18 días, la defensa del título del Manchester City en la Liga Premier inglesa se ha topado con un muro de manera inesperada.Esa caída ha ocurrido al mismo tiempo que la ausencia de Fernandinho de las canchas y seguramente no es ninguna coincidencia.El mediocampista brasileño ha sido uno de los héroes anónimos del increíble equipo del técnico Pep Guardiola, proporcionando protección para la defensa y una plataforma robusta para su juego dinámico de ataque.Un ex mediocampista de largo recorrido, Fernandinho también cumple con los objetivos. Sin embargo, es apreciado únicamente cuando no está en la cancha.El City registró su primera derrota de la temporada, un tropiezo por 2-0 contra el Chelsea el 8 de diciembre, con Fernandinho como titular, pero fue considerada como una anomalía. El City dominó la primera mitad del encuentro en Stamford Bridge, pero desperdició oportunidades de gol para que después fuera atacado por dos tantos en la segunda parte.Cuando el City perdió por 3-2 en casa contra Crystal Palace y por 2-1 en Leicester con unas actuaciones irreconocibles del cuadro de Guardiola, Fernandinho estuvo ausente por una lesión en el muslo.Y hay una alta posibilidad de que no juegue el domingo cuando el City busque revivir su aspiración para el título de la liga inglesa en Southampton en la 20ma jornada de partidos. El City cayó al tercer sitio de la tabla, siete puntos detrás del invicto Liverpool y a uno del Tottenham.En cuanto a la defensa, el City se ha visto frágil durante la ausencia de Fernandinho, con los sustitutos John Stones, que pasó de centro a mediocampista por un breve periodo, e Ilkay Gundogan, que no han estado al nivel del brasileño como un escudo para los cuatro jugadores.Donde sea que se ubique, en su lectura del juego o sus astutas faltas que detienen las escapadas del rival, Fernandinho es una pieza clave en la forma en la que el City equilibra su ataque y defensa y ha sido descrito por Guardiola como “un jugador fundamental para nosotros" y como uno de los mejores mediocampistas”.Guardiola quería conseguir un suplente para el jugador de 33 años en la temporada baja, pero no logró firmar al italiano Jorginho, quien rechazó la oferta del City para seguir a Maurizio Sarri del Napoli al Chelsea.Incluso si Fernandinho puede regresar para el partido contra Southampton, Guardiola sería sabio en asegurarse de que esté completamente recuperado para el partido en casa contra el Liverpool el jueves, dada la importancia del encuentro en la contienda para el título.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.