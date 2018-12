LeBron James, Deportista del Año

LeBron James fue a la Final de la NBA por octavo año consecutivo. Nuevamente cambió de dirección, dejando su casa de Cleveland por segunda ocasión para integrarse a los Lakers de Los Angeles, en el movimiento más importante de la pasada agencia libre.Permaneció como, posiblemente, el jugador más dominante del basquetbol, y le dio más brillo a un legado que ha sido épico desde hace varios años.En todos los aspectos, fue un año fantástico para James.Por tercera ocasión, James fue seleccionado por The Associated Press como el Deportista del Año –después de que 2018 lo viera mantener su dominio en la cancha, abrir su escuela ‘I promise’ para niños en riesgo en el área de Akron, Ohio, y utilizar aún más su voz como activista.“Lo describiría como un éxito, porque pude inspirar a tantas personas a lo largo del año”, dijo James. “Pude volver a China, a París, a Berlín, y abrí una escuela. Y todos esos niños a los que pude ver, en todo el mundo y en mi ciudad, y a los que pude inspirar, ponerlos a pensar que pueden ser mucho más de lo que creen que son capaces. Ese fue mi resumen de 2018”.James recibió 78 puntos en las votaciones de editores y directores de noticias de Estados Unidos que se dieron a conocer ayer, para superar al astro de los Medias Rojas de Boston Mookie Betts, quien se ubicó segundo con 46 votos. Alex Ovechkin, de los Capitals de Washington, fue tercero, el mariscal de los Jefes de Kansas City Patrick Mahomes se ubicó cuarto y Justify, el ganador de la Triple Corona, fue quinto.Dentro de la cancha, James siguió siendo dominante. Promedió 28.7 puntos, 8.8 rebotes y 8.4 asistencias en 2018, con Cavaliers y Lakers, un total de 102 juegos.“Además de estar en la lista de todos como uno de los mejores jugadores en la historia de la Liga, LeBron es uno de los que más trabaja y es un líder indiscutible y atento”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Se desempeña en la comisión ejecutiva del Sindicato de Jugadores aun cuando construye su propia compañía de medios. Y lo que es más inspirador, algo que no es de sorprender dado su talento y su concentración, es que lo ha hecho todo mientras acoge la oportunidad única de impactar de forma positiva a las comunidades necesitadas.James se convirtió en el tercer hombre en obtener el galardón en al menos tres oportunidades, uniéndose a Lance Armstrong (2002-2005), Tiger Woods (1997, 1999, 2000 y 2006) y Michael Jordan (1991, 1992 y 1993).

