Espera mariscal de Stanford lucirse en el Sun Bowl

Nacido en Zaragoza, España, el receptor abierto de la Universidad de Stanford, JJ Arcega-Whiteside, llegó a los Estados Unidos a los siete años de edad, donde aprendió el inglés como tercera lengua, pues también habla español y en algún tiempo habló portugués, aunque ahora solamente lo entiende.Arcega, que se encuentra en su último año con el Cardenal de Stanford, sueña con jugar futbol americano de manera profesional, pero antes deberá demostrar sus habilidades este lunes en el Tazón del Sol contra las Panteras de Pittsburgh en El Paso.El jugador de 1.91 metros de estatura y 101.9 kilogramos de peso recuerda que en Europa el futbol es diferente del futbol americano, pero cuando se cambiaron a Estados Unidos su padre quiso que estuviera en un equipo de este deporte, que tuviera amigos y así adaptarse a la cultura y al sistema de deportes del país norteamericano, pero sobre todo que estuviera bien con los estudios.“A mí me gustaba el futbol americano al principio mucho, pero nunca lo tomaba en serio, entonces era muy… más como algo que hacía porque me gustaba, en vez que baloncesto o soccer que eran más serios para mí”, comentó ayer Arcega-Whiteside al término del entrenamiento que el Cardenal tuvo en el emparrillado de la Eastwood Highschool.“Cuando llego al décimo grado en la escuela es cuando veo que puedo ir al colegio para jugar futbol americano, entonces intentaba enfocarme un poco más en eso, pero aún así mantener los estudios y tenía muchas oportunidades para ir a muchas escuelas, pero cuando vine a Stanford, supe que tenía que jugar con ellos, no había otra opción”.— ¿Hablas otro idioma, además de inglés y español?“Hablaba portugués, es muy difícil hablar portugués por aquí no hay muchas personas que hablen portugués, pero sólo español e inglés por ahora, puedo entender portugués pero no hablo más”.— ¿Tienes familia portuguesa?“No, cuando yo tenía un año nos cambiamos a Portugal y estuvimos ahí por cinco o seis años, entonces todos los amigos que tenía ahí, la escuela, la cultura, era portugués. Hubo un punto en el que yo hablaba portugués, mi madre hablaba inglés, mi padre hablaba español, entonces nadie se podía entender entre nosotros, pero nos acostumbramos a los idiomas y hablábamos entre nosotros, ya cuando vine a Estados Unidos lo olvidé”.— ¿Cómo fue tu temporada este año con Stanford?“Fue bien, fue bien. Yo tengo muchos buenos compañeros y eso lo hace más fácil para mí porque la presión no está totalmente en una persona y hay un balance en el ataque, que era muy bien, pero fue muy divertido este año. Teníamos turnos cada uno para hacerlo bien en el partido, entonces cuando tú lo estás haciendo bien y tu compañero lo está haciendo bien, lo hace todo bastante más feliz”.— ¿Te gustaría jugar en la NFL?“Si, si, yo aún no decido para ver si voy a la NFL, pero todos el tiempo era un sueño para jugar profesional, si era futbol americano, si era baloncesto, si era soccer, lo que fuera mejor para mí en ese tiempo, sería lo que iba a decidir”.— ¿Cómo ves el partido de este lunes?“Va a ser un gran partido, ellos son muy buenos en la defensa, un equipo que muchos saben es muy agresivo, muy rápido. Nosotros también somos conocidos por ser así, entonces va a ser un partido de ver quien hace más jugadas y en verdad quien juega más como equipo”.

