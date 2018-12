Potros y Titanes por un lugar en playoffs

Nashville, Tennessee— Para los Potros y los Titanes la postemporada ha comenzado. Los Titanes de Tennessee (9-6) llegaron a la última semana de la campaña regular con posibilidades de clasificación sólo gracias a una racha de cuatro victorias consecutivas.Por otro lado, los Potros de Indianápolis (9-6) aspiran a su primer viaje a postemporada desde 2014 merced a sus ocho triunfos en sus últimos nueve duelos del calendario para compensar un inicio de 1-5.Son dos equipos diametralmente opuestos con una sola cosa en común. Ambos han llegado hasta aquí bajo la tutela de coaches debutantes que han sabido enderezar su campaña.“Simplemente estamos bendecidos por encontrarnos en esta situación de jugar para estar en los playoffs. Ésa es toda la motivación que los chicos necesitan”, comentó Kevin Byard, safety de los Titanes. “Ellos estarán motivados y nosotros también. Será un encuentro divertido”.Frank Reich, el exquarterback de los Bills y excoordinador ofensivo del campeón Filadelfia, explotó las mejores virtudes de Andrew Luck para transformar a los Potros en el séptimo mejor ataque de la NFL. Fue una evolución radical respecto del récord de 4-12 del año anterior, en el que Indianápolis no contó con su quarterback estelar por una lesión en el hombro.Mike Vrabel, el exlinebacker de los Patriotas y ex coordinador defensivo de los Texanos, impuso su sello en unos Titanes que ostentan la segunda mejor defensiva en puntos admitidos este año. En los últimos tres compromisos, esa unidad promedia 8.3 puntos permitidos.Será poder contra poder. En juego, un lugar en playoffs. Quien gane avanza, quien pierda se marcha a casa.Si el encuentro entre Indianápolis y Tennessee termina empatado, abriría la puerta para que los Acereros se clasifiquen en caso de que ganen y los Cuervos consigan también un triunfo.Luck, quien luce como sólido candidato a Retorno del Año gracias a sus 36 pases de touchdown (segunda mayor cifra en la NFL), nunca ha perdido en 10 enfrentamientos ante los Titanes, y ha lanzado al menos dos envíos de anotación en los últimos seis duelos, incluyendo el triunfo de 38-10 en Indianápolis en la semana 11.“Lo que ocurrió antes, en los años previos, no importa”, advirtió Luck. “Tampoco importa el fin de semana anterior. Éste es un nuevo ciclo”.Los Titanes tienen marca de 6-1 como locales esta temporada y apenas han permitido 16.8 puntos por encuentro jugando en casa. El domingo por la noche requerirán de una actuación similar, particularmente ante la duda sobre la disponibilidad del quarterback Marcus Mariota, quien salió lesionado del triunfo de la semana pasada ante Washington y podría depender aún más de los running backs Derrick Henry y Dion Lewis, que encabezan el quinto mejor ataque terrestre de la liga.

