Llega Nadal confiado al Abierto de Australia

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos— Rafael Nadal confía en que estará en forma para el Abierto de Australia, donde buscará su título 18 de Grand Slam.Una lesión en la rodilla derecha obligó a Nadal a retirarse de las semifinales del Abierto de Estados Unidos a principios de septiembre _ su último partido competitivo _ y el español de 32 años se sometió a una cirugía en el tobillo a comienzos de noviembre.Al cuestionársele sobre su estado físico del 1 al 10 antes del Abierto de Abu Dabi, Nadal respondió: “No lo sé, no soy muy bueno con los números”.“Comencé hace como dos semanas y estoy progresando poco a poco. Me aseguro de avanzar y no de retroceder. Sé que tengo tiempo para llegar a Melbourne al 100%”, dijo el tenista español.El Abierto de Australia inicia el 14 de enero.Nadal, quien obtuvo su título 17 de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio pasado, dijo que está contento con su progreso “pero desde luego que necesito probarme en competencias y ojalá que jugar aquí me ayude a tomar los primeros pasos”.El torneo de exhibición también incluye al número uno del mundo Novak Djokovic, quien se sometió en febrero a una operación en el codo derecho.“Han sido 12 meses emocionantes. El año pasado aquí aún venía con la lesión en el codo que resultó en la operación”, dijo Djokovic. “Estoy agradecido que esta temporada me enseñó mucho de mí mismo, como jugador y como persona. Realmente tuve que buscar en lo más profundo para poner las cosas a mi favor”.El serbio, que aumentó su cosecha de títulos de Grand Slam a 14 este año con los cetros en Wimbledon y el U.S. Open, asegura que sus metas han cambiado.“No estoy priorizando el éxito en la cancha de tenis solo por el éxito, como solía hacerlo tal vez hace cinco años”, dijo Djokovic. “Para mí, el tenis ahora es más como una plataforma para otras cosas, para los valores que quiero compartir y los mensajes que quiero mandar a las generaciones más jóvenes”.

