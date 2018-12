Entrena Mariota en forma limitada

Nashville, Tennessee.- Marcus Mariota regresó a las prácticas de los Titanes de Tennessee ayer y confió en recuperarse de su más reciente lesión a tiempo para enfrentar a los Potros de Indianapolis en un partido crucial para ambos equipos.Mariota lanzó algunos pases durante la parte del entrenamiento que estuvo abierta a la prensa. Sintió un pellizco en un nervio del cuello durante el partido ante los Pieles Rojas, lo que afectó la sensibilidad y en su brazo derecho, con el que lanza.El entrenador Mike Vrabel dijo que Mariota realizó algo de trabajo para cerciorarse de que está progresando. Añadió que la práctica de Mariota fue limitada, pues el mariscal de campo no tomó los centros para las jugadas que normalmente realiza.Sin embargo, Vrabel valoró que Mariota realizó el trabajo suficiente para probar su condición antes de hoy.El entrenador afirmó que el entrenamiento representó un paso en la dirección correcta, luego que Mariota no practicó en absoluto el miércoles.Mariota abandonó el duelo de la semana pasada, una victoria por 25-16 sobre Washington, tras ser capturado en las postrimerías de la primera mitad. Fue la tercera vez que el mariscal debió marcharse de un partido en esta temporada tras recibir un golpe.En su carrera de cuatro años, ha pasado por esta situación en siete ocasiones.Los Titanes (9-6) reciben a Indianapolis (9-6) en pos de un boleto para los playoffs en la Conferencia Americana. El perdedor quedará eliminado.Allen será el titular de PanterasCharlotte, Carolina del Norte.- Las Panteras colocaron en la lista de lesionados al mariscal Taylor Heinicke por una molestia en el codo, informó el equipo.Con Carolina ya eliminado de la postemporada, se prevé que Kyle Allen sea el titular ante los Santos.El equipo firmó a Garrett Gilbert, quien estuvo con Carolina en la pretemporada, para desempeñarse como suplente. Las Panteras no quieren activar a Cam Newton, quien lidia con una lesión en el hombro, para el último duelo de la temporada.Heinicke tuvo el primer inicio de su carrera ante los Halcones y se lesionó el codo después de recibir un golpe del tackle defensivo Grady Jackson en el segundo cuarto. Fue llevado al vestidor, pero volvió con una protección en el codo izquierdo. Heinicke finalizó con 33 pases completos de 53 envíos para 274 yardas con un touchdown y tres intercepciones en la derrota de 24-10.

