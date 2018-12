Objetivos claros

Leandro Carrijo, colíder de goleo con seis anotaciones junto con Gabriel Hachen en el calendario regular en la justa anterior, y autor de los tres únicos goles del equipo en la Liguilla, manifestó que en el Clausura 2019 los Bravos tendrán que ‘enchufarse’ en la consecución de un solo objetivo: ascender a la Liga MX.“Hay que irnos preparando durante todo el torneo, en la semana y enchufarnos de un solo objetivo primero, calificar a Liguilla, ser campeones y ascender al equipo”, declaró.Al final de la práctica matutina efectuada ayer en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los jugadores realizaron futbol a espacios reducidos, Carrijo apuntó que las expectativas de Bravos para la campaña entrante son las mejores.“Las perspectivas son todas para bien, son todas buenas y se agregó a unos jóvenes de la Tercera –División– que están agarrando la vivencia que es la Liga de Ascenso y van a llegar otros, entonces todo lo que llega es para agregar, es para sumar, esperamos hacer un buen torneo”, expuso.Deseó que los Bravos sean un equipo más fuerte la campaña próxima respecto a la anterior, subrayó que el Apertura 2018 ya quedó atrás y en el Clausura 2019 tendrán que mejorar.“Esperamos tener un equipo más fuerte que el torneo pasado porque este torneo hay que ganar, hay que ascender. El torneo pasado desde hace mucho hay que olvidarlo, porque las cosas que hicimos ya no vuelven más, entonces, hay que mejorar, hay que seguir mejorando”, expuso.Mencionó que los Bravos tendrán que buscar lo que dejaron de hacer en el Apertura 2018.“Ya es un nuevo torneo, son nuevas caras, son nuevos equipos. Los equipos cambian, los entrenadores cambian, todo cambia, entonces hay que adaptarnos lo más rápido posible a lo que nos pide ‘el Míster’ –Gabriel Caballero– porque hay que hacerlo mejor de lo que fue el torneo pasado”, manifestó.Sin detenerse a ver lo que han hecho los otros equipos para reforzarse en esta pretemporada, el atacante brasileño de 33 años manifestó que Caballero Schiker le transmite mucha confianza al grupo.“Creo que nosotros sabemos lo que nos transmite ‘El Míster’ y lo que nos pasa, que hay mucha confianza al disputar un torneo, entonces, hay que preocuparnos por lo que nos dice ‘El Míster’ para hacer lo mejor de lo que nos dice él y ya, de los otros equipos ya veremos durante la semana del partido”, afirmó.A pesar de los movimientos al interior de la plantilla, resaltó que la unión de grupo no cambiará.“Claro, no se cambia. Siempre fue un buen grupo, tuvimos un buen vestidor, mismo los que se fueron, los que se quedan. Seguimos en lo mismo, de hecho, cuando empezamos a entrenar otra vez, parecía que nada más nos habíamos quedado un fin de semana sin vernos porque llegamos todos contentos y con ganas de buscar el torneo, de buscar el ascenso para este equipo”, mencionó.De cara al juego de cierre de la fecha uno contra Alebrijes Oaxaca, el domingo seis de enero, por la tarde, los Bravos trabajaron en el gimnasio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.