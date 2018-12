Molina ya es Chiva

Guadalajara.- Una vez acordadas las condiciones para su contratación, Jesús Molina se convirtió ya en el quinto refuerzo del Guadalajara.El exvolante del Monterrey, que fue campeón de Copa con los Rayados y campeón de Liga con el América en el Apertura 2014, firmó su contrato ayer en el Estadio de las Chivas, en un acto difundo en vídeo en redes sociales del Rebaño.“Tu trayectoria ha demostrado lo ganador que eres y eso es lo que necesitamos. Calificar una obligación, y es un objetivo el campeonato, así que bienvenido”, le dijo José Luis Higuera al momento de firmar el contrato y darle la bufanda del equipo.El volante de 30 años llega al chiverío en compra definitiva.Con Molina el club rojiblanco cerró su etapa de contrataciones para sumar un total de 5 futbolistas nuevos, dos retornos de jugadores que estaban en otros equipos, así como la oportunidad que se le darían Tony Alfaro, quien llega de la MLS.El otro jugador que podría quedarse en caso de no encontrarle acomodo en otro club es el defensa Carlos Villanueva, quien ya no entró en planes del Necaxa.Ve parteaguasAl conocer de cerca el estadio, el museo y tras haber firmado su contrato como nuevo jugador del Guadalajara, Jesús Molina dimensionó el tamaño de empresa que tendrá su carrera a partir de ahora.“Es un reto grandísimo, sé lo que significa estar en un club tan grande como lo es Chivas, vengo con el compromiso, con la ilusión de hacer las cosas muy bien, es un reto muy importante para mi carrera, creo que será un parteaguas para seguir creciendo como futbolista”, declaró en una entrevista institucional difundida en las redes de los rojiblancos.“Por lo que me han contado compañeros que están actualmente en el equipo, sé lo que se vive, sé de su afición y bueno, de mi parte es entregarme al cien por ciento, yo creo que lo único que no es negociable es la actitud y creo que lo mínimo que pueden esperar de mí es eso”, agregó el volante.

