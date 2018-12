Las bandas de música de las Universidades de Stanford y Pittsburgh serán las encargadas de amenizar el medio tiempo de la edición 85 del tradicional partido del Sun Bowl, según anunció ayer la Asociación encargada de la organización.La banda de Stanford hace su regreso a la frontera luego de que hace dos años no se pudo presentar en en este mismo partido cuando enfrentaron a Carolina del Norte, mientras que la banda de Pittsburgh vuelve a El Paso después de diez años de ausencia.Después de la actuación de las bandas se presentará a la Corte del Sol, que consta de un total de 12 damas originarias de El Paso que estudian en diferentes universidades de los Estados Unidos. La selección de la Corte se lleva a cabo después de una serie de entrevistas para determinar a las embajadoras de El Paso.“Estamos emocionados de ver a las dos bandas tocar este año y nos gustaría usar el medio tiempo para honrar a quienes sentimos que merecen algún reconocimiento”, dijo el director ejecutivo, Bernie Olivas. ‘También queríamos tener la oportunidad de usar el medio tiempo para regalar un premio a un aficionado.”Un aficionado afortunado tendrá la oportunidad de ganar Chick-fil-A gratis por un año. El concursante pateará por el premio de los pollos al intentar un gol de campo de 20 yardas para el gran premio.Se reconocerá a los niños y niñas que ganaron el concurso Peter Piper Pizza Sun Bowl Punt Pass & Kick de este año. El evento, patrocinado anteriormente por la NFL, fue reactivado por Peter Piper Pizza para continuar un divertido concurso de futbol americano para los niños en el área de El Paso.La Asociación del Sun Bowl se asoció con College Football Playoff Foundation in Extra Yard for Teachers Week por primera vez este año. Dos maestros en el área de El Paso que merecen ser reconocidos fueron seleccionados para el premio en septiembre. Los ganadores serán reconocidos en el campo este lunes.

