Ciudad de México—En el México vs. Paraguay, Gerardo Martino también enfrentará a sus ex.Uno de los momentos cumbre en la carrera del “Tata” se produjo en el Mundial de Sudáfrica, cuando condujo al representativo guaraní al quinto partido.Martino dirigió el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2010 en el que obtuvo la clasificación directa como el tercero de la Conmebol. Exprimió las fortalezas del jugador paraguayo, con una defensa muy sólida, el poderoso juego aéreo y el futbol vertical, de rápidas transiciones.Es por eso que su selección fue la que en mayores predicamentos puso a España, que apenas ganó 1-0 en un partido en el que ambos equipos fallaron un penal.A su regreso a Paraguay, el entonces presidente Fernando Lugo condecoró a toda la delegación con la medalla de honor al mérito deportivo.Martino guio a los guaraníes a la final de la Copa América 2011, en su natal Argentina, en la que perdió 3-0 contra Uruguay; ese fue su último partido con los paraguayos.Claro que en esa etapa también chocó contra la Selección Mexicana, en los cuartos de final de la Copa América 2007.Paraguay llegó como favorito contra un Tricolor que tuvo una revuelta interna ya que Carlos Salcido, Pável Pardo y Ricardo Osorio se negaron a asistir, pero una temprana expulsión del portero Justo Villar, al 5’, combinada con la magistral exhibición de Nery Castillo derivaron en un brutal 6-0, en el mejor partido de Hugo Sánchez como técnico del conjunto mexicano.Los paraguayos respaldaron a Martino, un técnico de la escuela de Marcelo Bielsa, estudioso, metódico, analítico. No se equivocaron.No será la primera vez que Martino choca contra sus ex, ya que lo hizo al frente de Argentina. En la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2018 obtuvo un 0-0 en casa de Paraguay y antes, en la Copa América 2015, empató 2-2 y luego venció 6-1 en la Semifinal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.