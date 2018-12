Vuelven al trote

Rumbo al cada vez más cercano Clausura 2019, los Bravos FC Juárez regresaron ayer a los entrenamientos con una sesión de gimnasio, donde trabajaron el aspecto de fuerza, en la puesta a punto final de la pretemporada.Alejandro Domínguez, auxiliar técnico del FC Juárez, confirmó las incorporaciones al conjunto local de los futbolistas uruguayos Joaquín Noy y Leonardo Pais.Noy González, de 26 años y 1.86 metros, es un mediocampista de contención que proviene del Wanderers de Uruguay.Subcampeón mundial Sub 17, en ‘México 2011’, Pais Corbo, de 24 años, quien también mide 1.86 metros, juega como lateral derecho o mediocampista, llega a la escuadra fronteriza procedente del Atlético Torque, de la Primera División de Uruguay.“Son los que están confirmados hasta el momento”, apuntó.En el caso del defensa central brasileño William Dias Massari, de Cafetaleros de Tapachula, Domínguez afirmó que el fichaje aún no está cerrado.“Hay una posibilidad, pero no se ha podido concretar todavía, sin embargo, están en esos trabajos. Siempre todo mundo trata de sacar ventaja de algún tipo de negociación, pero nosotros estamos con la paciencia necesaria y creemos que, aparte de todo, tenemos una muy buena base”, manifestó.Domínguez comentó que en la plantilla de Bravos hay un sentimiento de frustración por no haber podido consolidar con el título la actuación cumplida en el Apertura 2018, en la cual, los Bravos cayeron en semifinales ante Dorados Sinaloa, a pesar de ser líderes generales y establecer una cifra récord de 35 puntos.“Eso nos ha venido bien a nosotros en esta pretemporada. Se ha canalizado a través de los trabajos que nos pide ‘el míster’ –Gabriel Caballero– . Siempre estar tocando el asunto de no regalar nada, de no regalar ningún espacio, porque justamente en un abrir y cerrar de ojos se puede ir un torneo”, declaró.Los jugadores tienen también un deseo de revancha, resaltó.“Fue un gran torneo, yo creo que numéricamente fue uno de los torneos más sobresalientes, pero que el futbol tiene estos episodios, hay que aprender de ellos, que es lo más importante. El aprendizaje es muy claro, no podemos dar ningún tipo de ventaja, en ningún momento”, recalcó.Después de unos días de descanso por los festejos de Navidad, los Bravos volvieron a la actividad con una práctica con aparatos.Originalmente, el equipo entrenaría en el estadio Olímpico Benito Juárez, pero debido a las condiciones climatológicas, cambió de lugar y se realizó en un gimnasio de la ciudad.

