Rescata Cristiano a la Juve

Los Angeles—La Juventus no puede darse el lujo de proporcionarle descanso a Cristiano Ronaldo.Massimiliano Allegri se vio obligado a colocar al portugués en la cancha durante los últimos 25 minutos después de que la Juventus quedó en desventaja y con un hombre menos. Cristiano igualó el marcador pero no tuvo tiempo de rescatar por completo a la Juve, que empató el miércoles 2-2 con Atalanta.Fue apenas la segunda ocasión en la temporada en que la Vecchia Signora dejó escapar puntos en la Serie A. De poco importó, pues el conjunto de Turín amplió a nueve puntos su ventaja respecto de Napoli, que es segundo, pues el club dirigido por Carlo Ancelotti cayó por 1-0 ante el Inter más tarde, con un tanto del argentino Lautaro Martínez.Inter es tercero, a lejanos 17 puntos de la Juve.“Considerándolo todo, es un punto valioso ante un buen equipo”, dijo Allegri. “Lo hicimos bien al permanecer en el juego cuando nos quedamos con 10 hombres. Pero estamos decepcionados, porque también queríamos ganar este partido”.Los Bianconeri, campeones de invierno a falta de dos jornadas, aprovecharon la oportunidad de otorgarles descanso a Cristiano y a otros titulares. Y eso no pareció tener consecuencias después de que la Juve se fue al frente a los dos minutos gracias al gol en propia puerta del defensor del Atalanta Berat Djimsiti, quien desvió a su marco el servicio de Alex Sandro.El uruguayo Rodrigo Bentancur estuvo cerca de duplicar la ventaja de la Juve poco después, pero su disparo se impactó en el travesaño.Pero el Atalanta despertó de su letargo e igualó el marcador a los 24 minutos. El colombiano Duván Zapata recibió un pase del argentino Papú Gómez, se desprendió de la marca de Leonardo Bonucci y marcó por quinto partido de liga consecutivo.La situación se le complicó aún más a la Juventus a los ocho minutos de la segunda mitad, cuando Bentancur fue expulsado por segunda amarilla.Al Atalanta le bastaron tres minutos para aprovechar la superioridad numérica y Zapata envió al fondo de las redes su remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina.Allegri envió a Cristiano al campo a los 65 minutos y el astro portugués igualó el marcador 13 minutos después, al cabecear un desvío de Giorgio Chiellini, a un paso de la meta y tras un tiro de esquina.La Juventus creía haber obtenido el triunfo en tiempo agregado, pero el gol de Bonucci fue invalidado por fuera de juego.Kalidou Koulibaly se hizo expulsar en forma innecesaria a 10 minutos del final, e Inter aprovechó la superioridad numérica para imponerse por la mínima con un gol en los descuentos.Koulibaly se ganó dos cartones amarillos en un breve intervalo. El segundo fue por aplaudir de manera sarcástica al árbitro que lo había amonestado.Pero Ancelotti excusó al senegalés. Consideró que perdió la cabeza tras escuchar que parte del público había emitido sonidos semejantes a los de un mono, a manera de insulto racista, durante todo el encuentro.“Pedimos tres veces que el encuentro se detuviera por los cánticos racistas”, relató Ancelotti. “Se hicieron anuncios, pero el partido continuó. La próxima vez lo vamos a parar abandonando la cancha, incluso si ello significa perder sobre la mesa”.Martínez acudió a la cita con un pase de Keita Balde Diao y remató de zurda a la base del poste para desatar la celebración en el Giuseppe Meazza.Fabio Quagliarella, con todo y sus 35 años de edad, es el motor que ha llevado a la Sampdoria a puestos de Liga de Campeones.Quagliarella volvió a mostrarse certero por octavo juego de liga de manera consecutiva, y anotó de tacón para ayudar a su equipo a imponerse 2-0 al Chievo Verona.En tanto, el Lazio se ubicó en el cuarto puesto y con el último boleto de Champions al derrotar 2-0 al Bologna, dirigido por Filippo Inzaghi, hermano del técnico de la Lazio, Simone Inzaghi.La Sampdoria se ubica en el quinto puesto, mientras que el Milan cayó a la sexta posición y aumentó la presión sobre el entrenador Gennaro Gattuso tras empatar 0-0 con el Frosinone, que está en riesgo de perder la categoría. El Milan llegó a cinco juegos sin ganar en todas las competencias y no ha marcado en cuatro duelos de liga de manera consecutiva.En otros resultados, Parma venció 1-0 a la Fiorentina y Cagliari se impuso 1-0 al Génova.Más tarde la Roma recibe al Sassuolo y el Spal al Udinese.

