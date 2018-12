Pasan Ibrahim y los Golden Gophers sobre Georgia Tech

Detroit— Mohamed Ibrahim aprovechó todas los huecos que sus compañeros de equipo crearon para penetrar por la línea o abrirse camino hacia afuera.Y cuando los defensas se interponían en el arranque de Ibrahim, él simplemente bajaba su hombro para correr sobre ellos.Ibrahim corrió por un récord de carrera de 224 yardas y dos anotaciones, conduciendo a Minnesota a una victoria de 34 a 10 sobre Georgia Tech anoche en el Quick Lane Bowl.Los Golden Gophers ganaron tres de sus últimos cuatro partidos, e Ibrahim tuvo mucho que ver en ello. El corredor de primer año de 5 pies con 10 pulgadas de estatura y 205 libras de peso acumuló 121 yardas en acarreos en una victoria en Wisconsin que hizo que Minnesota calificara para el Tazón, y luego corrió por 155 yardas el mes pasado en una victoria sobre Purdue.“No es el más grande, ni el más fuerte, ni el más veloz”, dijo el entrenador P.J. Fleck. Pero este chico tiene mucho corazón, pasión, valentía y juega el deporte mejor que cualquiera que yo haya conocido”.Los Yellow Jackets no contaron con la velocidad ni la fuerza para detener a Ibrahim, quien fue tan efectivo que Minnesota no tuvo que despejar el balón ni una sola vez. Y su ofensiva de triple opción quedó atrofiada en el último partido del entrenador Paul Johnson.“Hicieron básicamente lo que quisieron”, dijo Johnson, quien se retirará como entrenador de Georgia Tech. “Nunca pudimos detener el juego por tierra y luego lanzaron el balón sobre nuestras cabezas un par de veces.“No me esperaba eso, pero así es la vida, y pues hay que seguir adelante”.Los Gophers limitaron a Georgia Tech a 206 yardas por tierra, después de haber estado al frente de la nación con 335 yardas en acarreos por partido.

