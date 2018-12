Fort Luderdale, Florida— Kyler Murray de Oklahoma y Tua Tagovailoa de Alabama se hicieron amigos en el transcurso de las últimas semanas, lo cual no debería sorprender a nadie considerando cuánto tiempo los mariscales han pasado juntos durante todo ese periodo.Estuvieron juntos en Atlanta en una entrega de premios de futbol colegial, donde Togavailoa se llevó a casa el Premio Maxwell.Estuvieron luego en Nueva york unos días después para la presentación del Trofeo Heisman, donde Murray se llevó el más codiciado premio.Así que quizás sea adecuado decir que ambos volverán a estar en el centro del escenario –esta vez en el Orange Bowl del sábado, donde un sembrado en los playoffs del futbol colegial espera a uno de ellos. Murray y los Sooners se enfrentarán a Tagovailoa y el Crimson Tide, cuando los nuevos amigos pronto se conviertan en contrincantes por unas cuantas horas.“Ustedes saben, esto es el futbol. Todos entendemos que sólo se trata de una competencia. Fuera del campo, es muy diferente. Pero en el campo de juego, hay que salir y hacer tu trabajo. Hay que competir por tu equipo, por la universidad, por el estado”.Y en esta ocasión por la oportunidad de conseguir el título nacional.Se suponía que compartirían los reflectores el miércoles por la mañana en una reunión con los medios, pero Murray canceló a última hora debido a que resultó enfermo —algo que no parece preocupar a los Sooners demasiado. El coordinador ofensivo, Cale Gundy, ni siquiera sabía que Murray había enfermado hasta que se subió al auto que llevó a los Sooners a la entrevista y se dio cuenta que el ganador del Heisman no iba con ellos.Tagovailoa se presentó ante los medios el miércoles y declaró que su tobillo derecho, recientemente reparado tras someterse a una cirugía —se le hizo una endoscopia a comienzos de este mes para acelerar la curación de una torcedura— ha sanado en un 80 a un 85 por ciento. Pero ahora es el estatus de salud de Murray lo que parece estar en juego, al menos a cierto nivel.Han sido semanas muy ajetreadas para Murray, y es fácil ver por qué podría sentirse un tanto agotado por el momento. Oklahoma pudo competir por un lugar en los CFP el 2 de diciembre, y por el transcurso de estas tres semanas desde entonces Murray se ha mantenido ocupado con las entregas de los premios, los finales, la práctica para el bowl, tener que viajar al sur de Florida, debatir su futuro en el béisbol o el futbol, o en ambos, y la nada sencilla tarea de prepararse para enfrentar a los defensores del campeonato.Los Sooners y el entrenador Lincoln Riley pasaron por un periodo similarmente ajetreado antes de los CFP el año pasado, cuando Baker Mayfield ganó el Heisman. Considerando justamente eso, Murray probablemente tenía una muy buena idea de cómo iba a pasar estos días de gran actividad.

