El 31 de diciembre del 2008 las Panteras de Pittsburgh jugaron el Tazón del Sol y perdieron contra los Beavers de Oregon State, 3-0, un partido al que el periódico Pittsburgh Post-Gazette le dedicó un amplio artículo en su edición digital que tituló como “‘El peor juego de tazón de todos los tiempos’: Recordando el olvidable Sun Bowl 2008”.Diez años después, algunos jugadores y entrenadores que tomaron parte en aquel juego, lo sacan del olvido para compartir experiencias vividas en esa edición del Sun Bowl, incluida la estricta prohibición que les hicieron de cruzar a Ciudad Juárez por motivos de seguridad.‘Para ser honesto contigo, no he hablado de eso —tal vez una vez— desde entonces’, dijo el exentrenador en jefe de Pitt, Dave Wannstedt. ‘Nadie me lo ha traído a la mente.’Con Pitt de regreso en El Paso para jugar en el Sun Bowl por primera vez desde entonces, exactamente el 31 de diciembre contra Stanford, el Pittsburgh Post-Gazette recordó ese juego inolvidablemente olvidable a algunos de sus participantes diez años después.‘Honestamente, yo dije ¡ah, hombre, no puedo creer que regresen a El Paso!’, se rio entre dientes el ala cerrada Dorin Dickerson. ‘Aunque conocí a mucha gente buena ahí, admitámoslo todos, creo que ese fue uno de los peores juegos de la historia del futbol americano colegial.’Eric Thatcher, exentrenador de la posición de safety y ahora coach asistente en Florida International, necesitó su pasaporte para ir al Bahamas Bowl y tuvo que sonreír al recordar la razón por la que se lo dieron por primera vez hace 10 años.‘Pensamos que posiblemente iríamos al International Bowl en Toronto, y terminamos jugando en El Paso’, recordó Thatcher.Cuando llegó a la frontera, él y sus compañeros recibieron instrucciones de no usar ese pasaporte bajo ninguna circunstancia.‘Recuerdo vívidamente, si cruzaras la frontera y volvieras con vida, te enviarían a casa en un autobús de Greyhound. Ese era el (mensaje), tendrías un boleto de autobús a casa. Estaba en cada página del manual de nuestros jugadores para la semana’, comentó el entonces mariscal de campo suplente, Pat Bostick.Las Panteras se encontraban así jugando un partido de tazón a menos de 10 millas de Juárez, México, después de una temporada regular de 9 ganados y tres perdidos, un año con altibajos.Pitt ganó nueve juegos de temporada regular por primera vez desde 1982, y El Paso fue la recompensa (Rutgers fue a Toronto). Primer juego de tazón con Wannstedt, primera postemporada de Pitt desde el Fiesta Bowl en 2004, y las Panteras estaban listas para celebrar. Solamente tenían que estar en el lado amercano de la frontera.‘De principio a fin, fue una semana muy extraña. Incluso al ir ahí, Juárez estaba realmente mal, y simplemente saber que estaba justo al otro lado de la calle, básicamente era algo extraño estar ahí’, mencionó Dickerson‘Hubo 14 decapitados la semana anterior. Fue realmente malo’, mencionó el pateador Conor Lee.‘Lo único que realmente nos dijeron fue que no fuéramos a México porque literalmente, como dos semanas antes, creo que un policía fue decapitado. Si eso era cierto o no, básicamente dijeron que no fuéramos. Inicialmente, pensé OK, genial, iré a México. Y dijeron que si iba a México, era posible que no regresaría’, recordó el linebacker Scott McKillop.