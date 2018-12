Muy entonados

Con las notas de mariachi de fondo, el equipo de futbol americano de la Universidad de Pittsburgh hizo su arribo ayer a esta frontera para enfrentar el próximo lunes a la Universidad de Stanford en la edición número 85 del Sun Bowl. La Panteras fueron las primeras en llegar a El Paso, después de diez años de ausencia en este juego.El entrenador en jefe, Pat Narduzzi, dijo estar emocionado de venir a El Paso por primera vez y espera tener un bonito fin de semana de cara al tradicional Tazón del Sol.En punto de las 11:00 de la mañana el Boeing 767 de la compañía Atlas Air, tocó pista en el Aeropuerto Internacional de El Paso para que minutos después los jugadores y entrenadores, acompañados de sus familiares, ingresaran al hangar donde los esperaba la comitiva de recepción de la Asociación del Sun Bowl.Pocos minutos después de que lo hicieran sus rivales, el equipo de la Universidad de Stanford hizo su arribo y también fueron recibidos con música de mariachi, algo que varios de sus jugadores ya habían vivido hace apenas dos años.El entrenador en jefe, David Shaw, recibió por segunda ocasión un sombrero de charro y dijo que se sintieron muy emocionados al saber que vendrían una vez más a esta frontera.‘Para ser honesto, y este es el discurso del entrenador, y nuestros muchachos se hacen eco de este sentimiento, escuchamos que veníamos al Sun Bowl y nuestros chicos realmente se emocionaron porque la hospitalidad es increíble”, dijo Shaw.Mientras el mariachi tocaba ‘El son de la negra’ y las chicas del ballet folclórico zapateaban al ritmo de las notas, el equipo de las Panteras se acomodaba en semicírculo para apreciar el espectáculo, escuchar la música y grabar todo en sus celulares.“Apreciamos el bello recibimiento aquí por parte de los organizadores. Esta es mi primera vez en El Paso, tanto en la ciudad como en el Sun Bowl y estoy emocionado. A través de mis 30 años de entrenador he conocido a muchos coaches que hablan muy bien del juego y lo catalogan como uno de los mejores tazones en el país”, señaló Narduzzi momentos después de su arribo a esta frontera.Por su parte Shaw resaltó que toda la comunidad se siente emocionada por tener a los equipos en la ciudad estos días.“Toda la comunidad está emocionada por tenernos aquí. Las cosas que hacen los chicos son muy divertidas, las cosas que se hacen con el otro equipo, queremos disfrutarlo, pasar un gran momento, vamos a competir en unos días, pero en este momento son chicos universitarios y vamos a pasar un buen rato y este es un gran lugar para disfrutarlo”.Hace dos años el corredor estelar de Stanford, Christian McCaffrey, decidió no venir al Sun Bowl para enfocarse en su preparación para el NFL combine. Este año, el corredor Bryce Love no hizo el viaje y también quiere prepararse para probar suerte en el Draft de la NFL, aunque Shaw aclaró que son situaciones diferentes.“Bueno, son situaciones diferentes, Bryce tuvo una intervención médica, que se hizo la semana pasada y no era una buena idea para él incluso el viajar y venir a pasar toda la semana aquí y la verdad él se siente triste por eso. La pasó muy bien la vez pasada que estuvo aquí y esperaba regresar, pero no pudo estar disponible para hacerlo”.

