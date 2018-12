Demuestra Mahomes consistencia

Kansas City— Patrick Mahomes despertó temprano el martes para abrir sus regalos en compañía de su hermana menor y el resto de su familia. Después, subió a su auto y condujo hasta el Arrowhead Stadium, pues pasó la Navidad analizando videos.Mahomes pasó las dos horas habituales de preparación durante una semana de juego en lo que, por lo general, es un día libre para el resto de los equipos de la NFL. Al terminar, subió a su auto para cenar en familia, al terminar, analizó más videos.Es esa dedicación en su trabajo la que ha ayudado al quarterback de segundo año a establecerse como candidato a Jugador Más Valioso en su primera campaña como titular. Ya despedazó varios de los récords de la franquicia, incluyendo el de yardas aéreas y pases de touchdown en una temporada. Y un triunfo el domingo sobre Oakland le dará a Kansas City su tercer cetro consecutivo del Oeste de la Conferencia Americana y el primer lugar en la AFC.La mayor interrogante de los Jefes al comenzar la campaña se convirtió en la mayor constante.“Es el proceso. Las rutinas se hacen para seguirse”, dijo Mahomes el miércoles, cuando el resto del equipo de Kansas regresó a los entrenamientos.“Te apegas al mismo programa: plan de juego, sesión de video, práctica, y haces las mismas cosas que has estado haciendo para tener éxito”, dijo el quarterback de los Jefes.Mahomes tiene 48 pases de touchdown para encabezar a toda la NFL con 12 más que el segundo lugar, y sus 4 mil 816 yardas aéreas tan solo lo ubican detrás de Ben Roethlisberger, de Pittsburgh. Lidera a la liga en yardas por pase entre los quarterbacks que han sido titulares toda la temporada, y solo Drew Brees tiene un mejor rating.En cuanto a los ratings, Mahomes no ha alcanzado los 100 puntos de rating en tan solo tres juegos, y los Jefes ganaron esos tres duelos. Tiene al menos un pase de touchdown en 14 de 15 partidos y la excepción fue una victoria 30-14 sobre Jacksonville.Tiene 10 juegos con al menos tres pases de touchdown, incluyendo dos actuaciones con seis anotaciones, en derrotas ante Patriotas y Carneros.“Confías en el proceso, confías en que tus compañeros van a hacer las mismas jugadas importantes que han hecho todo el año, y confío en mi capacidad de no forzar las cosas. Hacer lo mismo que hemos hecho todo el año”, dijo Mahomes.

