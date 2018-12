Houston.- Los Texanos de Houston iban en un avión de regreso tras su derrota ante las Águilas de Filadelfia el domingo cuando se enteraron que la derrota de Pittsburgh ante Nueva Orleans les había asegurado su lugar en los playoffs.Y de acuerdo con el entrenador Bill O’Brien el equipo no hizo nada para celebrar el momento.“Todos veíamos la filmación, y sólo intento de ser honesto con ustedes, no hubo reacción alguna”, dijo O’Brien.A pesar de ello, O’Brien sabe que haber avanzado a la postemporada después de la manera en que su equipo abrió la temporada regular es algo de los que puede estar orgulloso.“De haber comenzado con una marca de 0-3 a donde estamos ahora, definitivamente hay un sentido de que ciertas cosas sí se cumplieron”, dijo. “Pero aún falta mucho por hacer. No ganamos el domingo. Tuvimos una oportunidad de en verdad hacer algo, y no lo logramos”.Una victoria contra las Águilas le habría dado a Houston el título de la AFC del Sur. Después de la derrota de 32-30 ante Filadelfia tras un gol de campo anotado en el último segundo, los Texanos necesitan una victoria sobre Jacksonville para ganar el título de la división, y una victoria y una derrota o empate de Nueva Inglaterra para conseguir un descanso de primera ronda.Intentarán hacer justamente eso con un equipo que se ha visto muy afectado por las lesiones. El corredor Lamar Miller se perdió el partido del domingo y su situación sigue en duda para el partido contra Jacksonville con una lesión en un tobillo. Su ausencia condujo a otro día de problemas en el juego por tierra. Alfred Blue y D’Onta Foreman, quien hizo su debut en el 2018 después de haberse rasgado el tendón de Aquiles en noviembre del 2017, se combinaron para acumular tan sólo 13 yardas en acarreos.“Simplemente no nos han salido bien las cosas”, dijo O’Brien. “No sé qué más les puedo decir. Simplemente tenemos que seguir intentando de ser mejores.”El receptor estrella DeAndre Hopkins jugó a pesar de tener un tobillo lastimado y O’Brien espera que se sienta mejor para el domingo. Pero Houston no podrá contar con el receptor Demaryius Thomas después de que éste sufriera en el partido contra las Águilas, tal como O’Brien indicó, una lesión en el tendón de Aquiles que le ha puesto fin a su temporada.

