Explota Harden

Houston.- James juega a tope y está ayudando a que los Rockets enderecen su campaña, tras un comienzo terrible.Harden aportó 41 puntos y Houston superó ayer 113-109 al Thunder de Oklahoma City, para cosechar su séptima victoria en sus últimos ocho compromisos.El astro barbado de los Rockets ha anotado 30 unidades o más en siete partidos consecutivos, la mejor racha de su vida. El último jugador que había logrado esa proeza era Russell Westbrook, con ocho duelos seguidos anotando al menos 30 puntos en noviembre de 2016.Además, Harden ha anotado al menos 35 puntos en sus últimos cinco partidos, la mayor racha de su tipo desde que Carmelo Anthony lo consiguió en seis duelos, en abril de 2013.Los Rockets ganaron sólo uno de sus primeros seis compromisos de esta campaña, y tenían un récord de 11-14 después de sufrir tres derrotas consecutivas a comienzos de diciembre. Desde entonces, apoyados en Harden, Houston ha perdido sólo un encuentro, para mejorar a 18-15 y colocarse tres juegos por encima de la marca de .500.“Hemos tenido esa confianza todo el año”, dijo Harden. “Nuestro registro no está donde queremos que esté, pero se está acercando a eso. Y tenemos que continuar trabajando duro cada día, seguir mejorando y creciendo. Estamos preparándonos para una postemporada. No vamos a estar ahora en nuestro máximo nivel”.Un triple de Paul George con menos de dos minutos por disputar permitió que Oklahoma City se acercara a cuatro unidades, antes de que Harden errara un triple. Westbrook falló un disparo por el Thunder, pero George le robó el balón a Harden, quien le cometió una falta.George convirtió los dos intentos desde la línea para que el Thunder se aproximara a dos tantos con 43.6 segundos faltantes. Harden eludió a George en el callejón y encestó en bandeja para colocar el encuentro en 112-108, a 20.4 segundos del final.Westbrook acertó uno de dos tiros libres para reducir la diferencia a tres puntos con 15 segundos por jugar. Austin Rivers convirtió un tiro de castigo a 7.4 segundos de la finalización, para asegurar el triunfo.Bucks 109, Knicks 95Nueva York.- Giannis Antetokounmpo estaba tan ansioso por tener un buen debut en partidos navideños que se excedió en su primer intento de enceste. En vez de realizar la clavada, hizo que el balón rebotara y terminara en el rincón opuesto de la cancha.“Estaba tan emocionado que fui demasiado alto. Pensé que la cesta estaba más alta por un pie (30 centímetros)”, dijo el astro de Milwaukee, quien eventualmente se serenó.Antetokounmpo totalizó 30 puntos y 14 rebotes durante su debut en partidos navideños, y los Bucks de Milwaukee celebraron su regreso a esta cartelera festiva al imponerse 109-95 sobre los Knicks de Nueva York.Brook López anotó 20 unidades por los Bucks, que no jugaban en Navidad desde 1977. Milwaukee fue seleccionado esta vez en buena medida por el gran desempeño que ha tenido Antetokounmpo, pero también porque parecía interesante mostrar a un equipo que ha resurgido y que colocó su foja en 23-10, la segunda mejor de la NBA.“Éste es uno de los grandes escenarios”, dijo Antetokounmpo. “Los equipos especiales juegan en Navidad. Es simplemente una oportunidad para nosotros, y estamos muy contentos”.Malcolm Brogdon finalizó con 17 puntos por los Bucks, líderes anotadores de la NBA, que se recuperaron de una derrota sufrida el sábado ante Miami y lograron su quinta victoria en seis encuentros.“La gente vino a ver a Giannis, pero tiene que vernos a todos. Así que definitivamente fue una gran oportunidad para los demás mostrar lo que podemos hacer como equipo”, destacó Brogdon.

