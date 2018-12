Conservan Atléticos a Fiers

Oakland, California.- El lanzador derecho Mike Fiers, quien se había declarado agente libre, llegó a un acuerdo por dos años y más de 14 millones de dólares para permanecer con los Atléticos de Oakland, quienes estaban decididos a contar con un abridor experimentado que ayudara a su joven rotación.Los Atléticos trajeron de vuelta a Fiers menos de un mes después de que no le ofrecieron contrato. Fiers devengará seis millones de dólares en 2019 y 8.1 millones en 2020.Oakland buscaría otro abridor, al percatarse de que necesita variantes ante todas las lesiones sufridas la temporada anterior. Su as Sean Manaea se recupera de una cirugía en un hombro y no volvería sino hasta la pausa por el Juego de Estrellas, cuando muy pronto.“Teníamos todo bastante claro, era muy obvio. La rotación de abridores era un área que absolutamente deseábamos atender”, indicó Billy Beane, vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas, durante una conferencia de prensa ofrecida el lunes, luego que el equipo anunció el acuerdo. “Ahora todo se relaciona con los abridores. Tenemos que ser oportunistas y pacientes”.Los Atléticos adquirieron a Fiers en agosto, procedente de Detroit, y el lanzador ayudó a que el club llegara a los playoffs por primera vez desde 2014. Tuvo una foja de 5-2 y una efectividad de 3.74 en 10 salidas, incluidas nueve aperturas, luego de unirse a Oakland, que perdió el partido de comodines de la Liga Americana en Nueva York.Beane dio a Fiers, de 33 años, el mérito de ser “un tipo fiable durante toda su carrera”. Ello sería clave para los Atléticos, ante todas las lesiones que ha habido en su rotación.“Hizo un gran trabajo para nosotros después de la adquisición”, indicó Beane.En marzo, Jharel Cotton se sometió a la cirugía de Tommy John. Luego, otros tres lanzadores fueron a quirófano para el reemplazo de ligamentos del codo: Kendall Graveman, abridor del partido inaugural; Daniel Gossett, y el prospecto A.J. Puk.

