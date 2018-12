Costoso triunfo

Oakland, California.- LeBron James se enorgullece de su resistencia. Suele estar disponible cada noche, sin importar cuán desgastantes sean los partidos que disputa.Por eso, el astro de los Lakers estaba disgustado en la Navidad, tras lesionarse.James abandonó el encuentro en el tercer período debido a un tirón en la ingle izquierda, pero Los Angeles se las arregló sin él para apabullar sorpresivamente anoche 127-101 a los Warriors de Golden State, bicampeones defensores de la NBA.“Sí me enorgullezco de ello... más que nada, es importante estar disponible para mis compañeros y para mis entrenadores”, comentó James. “Me tomo esto como algo personal. Ojalá que no sea algo grave”.James totalizó 17 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias antes de llevarse una mano a la ingle izquierda, cuando restaban 7:51 minutos del tercer cuarto, tras sufrir un resbalón ante la cesta de los Warriors, donde perseguía un balón perdido.El astro trató de estirar la pierna, pero renqueó hacia el banquillo de los Lakers, antes de marcharse por el túnel hacia los vestuarios, por su propio pie pero con evidentes dificultades para caminar.“Evidentemente no podía volver al partido. Mañana (hoy) me sacarán una resonancia magnética y veremos qué hay”, dijo James. “Las lesiones nunca me preocupan. Pude caminar por mi cuenta. Sentí un chasquido, vi si podía estirarme algunas veces... pero no pude. Hice algunos ejercicios para ver si podía continuar pero no fue posible”.Stephen Curry embocó triples consecutivos poco después de la salida de James, para que los Warriors se acercaran a 76-68 cuando faltaban 4:15 minutos del tercer período. Pero Kyle Kuzma y los perseverantes Lakers siguieron peleando cada balón.Curry finalizó con 15 puntos, pero los espectadores comenzaron a abandonar las gradas mucho antes de que sonara la chicharra final en este duelo navideño.Kuzma contribuyó con 19 puntos, incluidos tres mediante un disparo desde la línea de fondo en las postrimerías del encuentro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.