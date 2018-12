Le llueven ofertas a García

Con dos temporadas consecutivas de defender los colores de las Inditas-Guerreras de Ciudad Juárez, la originaria de Meoqui, Chihuahua, Guadalupe Iveth García Ponce aseguró tener ofertas de otros equipos para enrolarse la próxima temporada de la Liga de Basquetbol Estatal Femenil 2019.“Aún falta tiempo para la nueva temporada, pero sí hay ofertas de otros equipos, he estado platicando con algunos clubes, ya que no estoy cerrada a ninguna posibilidad de quedarme o irme”, dijo Lupita.La jugadora de 31 años de edad aseguró que hace unas semanas uno de los dueños de los equipos de la liga estatal le hizo saber el interés que tiene de que se una al proyecto para reforzar a ese conjunto el próximo año.“Tengo tiempo para pensarlo, vamos a ver qué sucede de aquí a que inicie la liga. La verdad que le tengo mucho cariño a Ciudad Juárez, se han portado muy bien conmigo, me he sentido como en casa. La decisión la voy a tomar más adelante, cuando se aproxime el arranque de la competencia”, mencionó García Ponce.La basquetbolista que se desempeña como ala, manifestó que también viene saliendo de un proceso de rehabilitación, luego de una lesión que sufrió en la rodilla derecha y que no le permitió rendir de buena manera en los playoffs, la temporada anterior.“Ahorita me estoy concentrando en mi recuperación. A pesar de que estuve en tratamiento, no se logró el objetivo, ya que durante la temporada no me recuperé totalmente, y el problema del desgaste de la rodilla derecha se extendió a la rodilla izquierda, porque le cargué bastante trabajo”, manifestó la originaria de Meoqui.Afortunadamente para ella, una segunda opción le funcionó y no fue necesario una intervención quirúrgica, que la hubiera alejado mucho más tiempo de las canchas.“Me siento muy bien, ya terminé mi terapia y mi tratamiento. Ahorita estoy trabajando en tomar fuerza en las piernas, ya jugué de nuevo y siento que traigo rodillas nuevas, así que espero estar bien para la próxima temporada, independientemente donde quedé, quiero brindarme al máximo”, aseguró Lupita.