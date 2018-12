Al tiempo que se prepara para vivir su último proceso clasificatorio hacia la Universiada Nacional, las emociones chocan y embargan al basquetbolista deliciense Mario Iván Ramírez, quien el próximo año finalizará su elegibilidad, cumplirá un ciclo, colgará su camiseta número 11 y dirá adiós a los Indios de la UACJ.“Es una mezcla de emociones distintas, la verdad. Es un poco de alegría por cumplir un lapso que debía cumplir aquí para la ‘uni’ y es una tristeza, nunca es fácil decir adiós”, expuso.Luego de cinco temporadas con la tribu, Ramírez Tristán, quien compartió la duela con Alejandro Garay, Jorge Palomo, Armando Fernández, Jorge Sandoval, Gregorio Chávez, Omar Barraza y Rogelio Castañeda, entre otros, es hoy el hombre de más experiencia en la escuadra a cargo de Raúl Palma.Marcado hondamente en su vida deportiva y personal por ser uno de los Indios, en el 2019, el último con la escuadra de la UACJ, como señal de su amplia gratitud hacia los colores de la institución que representa, Mario quiere marcharse a casa con una presea al cuello.“Quiero cerrar con broche de oro, regalándole una medalla a la universidad. Ahorita qué más quisiera asegurarles la de oro, pero, considero que obteniendo una medalla, sería un muy buen despido de mi parte”, subrayó.Campeón con la tribu en el torneo navideño que llevó a cabo el entrenador Eliseo Díaz, en el ITCJ, Mario, de 23 años y 1.85 metros, quien en Indios igual jugó como ala o poste, movió el balón e incluso hizo las veces de centro, destacó el roce adquirido en la tribu.“Durante todo este transcurso agarré mucha experiencia, le aprendí mucho al ‘profe’ Palma, me desarrolló como jugador. Yo llegué aquí jugando más de poste que de ala y con la confianza del ‘profe’ Palma y su hijo –Raúl Palma Rodríguez–, me desarrollaron como un ala potencial, así es como me describo y le debo mucho, mucho a la ‘uni’’, expuso.Ramírez entresacó de sus recuerdos y vivencias con los Indios y manifestó que en su corazón y en su memoria se lleva el par de torneos en la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), 2013-2014 y 2014-2015, los ‘Ocho Grandes’ en Monterrey, Nuevo León y la Universiada Nacional ‘U de G 2016’, en la que, los indígenas finalizaron en cuarto lugar luego de caer derrotados en el duelo por el bronce ante el ITESM Hidalgo.La justa, fue la mejor en el plano personal para Mario, quien encestó un promedio mayor a los 30 puntos, con una anotación máxima de 37 unidades en un juego y seis triples.“Estoy satisfecho, pero digo que se pudo haber dado más. Siempre se puede dar más y fueron tropiezos de la vida que desgraciadamente tuvimos que aprender para ser más fuertes”, señaló.Dentro de ellos, la eliminación en los Ocho Grandes en cuartos de final ante los Borregos del ITESM Monterrey.Aunado a sus conquistas en la duela, fuera de ella, Mario cosechó y forjó sólidas amistades con Óscar Chávez, David Marín y con el propio entrenador Palma Cano, la cual, resaltó nunca le falla.

