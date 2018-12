Cierre dorado

El DiarioUna raya más al tigre, cerrojazo con broche de oro al 2018, Sixto Antonio Solís logró un par de medallas doradas en el Campeonato Regional de la Asociación de Powerlifting (USPA, por sus siglas en inglés), efectuado, en Albuquerque, Nuevo México, en las tres modalidades de levantamientos y fue el mejor en bench press.Solís Borja, competidor en la división de Hasta 110 kilogramos, logró una sentadilla de 280 kilogramos, 205 en press de banco y 285 en peso muerto, para un total de 770 kilos, aunque aún no está del todo recuperado de una lesión en la espalda, la cual, sufrió en el 2016.“Fue una competencia buena, un poco difícil ya que éramos, en total, más de 180 competidores. En mi categoría éramos como unos 18”, afirmó.Sixto, de 36 años, quien tiene un par de décadas de trayectoria en el levantamiento de potencia o powerlifting, subrayó que la justa contó con un jueceo muy estricto, como nunca antes lo había vivido.“Nunca me había tocado un jueceo tan estricto, ni en los mundiales, ya que nada más de nueve intentos logré sacar tres buenos y aun así gané por diferencia de 35 kilos y fue bueno porque gané, pero, sí, es una asociación muy exigente en la cuestión del jueceo. Muy buena organización, esperemos que aquí en México se logre tener la organización que se tiene allá, de agilizar las competencias para que no sean tan tediosas”, manifestó.Mejor Levantador Juvenil en el Campeonato Mundial, en Inglaterra, en el 2003, Solís destacó que al regional asistieron practicantes de esta disciplina de más de diez estados de la Unión Americana.“Muy buenos levantadores, tanto Raw como Equipados y sabemos que traemos con qué ganarles a ese nivel, independientemente que sean ellos de primer mundo y nosotros supuestamente de tercer mundo, pero, entrenando y haciendo las cosas bien, claro que se les puede ganar y muy contento por un logro más, esperando traer nuevos logros el año entrante”, manifestó.Resumió que el 2018 fue muy bueno para él porque ganó el estatal del WPC en mayo, en esta ciudad, aunque no pudo asistir al nacional porque contrajo matrimonio y tampoco al mundial a raíz que no contó con patrocinios a tiempo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.