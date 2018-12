Un año de oro

Integrante del equipo de taekwondo de la UACJ, donde debutó este año, la artemarcialista juarense Laura Alejandra Ovalle Sánchez cumplió con un excelente primer ciclo de estadía en la máxima casa de estudios, con importantes resultados que derivaron en su nombramiento como Deportista del Año 2018, por segunda ocasión en su carrera.“La verdad es que tuvimos un año dorado, nos fue muy bien; comenzamos nuestra etapa en la universidad, y competimos en nuestra primera Universiada Nacional en Toluca, donde obtuvimos una medalla de oro y con eso gané mi pase al Panamericano en Brasil y ahí también fui medalla de oro representando a México”, comentó la taekwondoín de 19 años.Laura sumó su segundo reconocimiento como Deportista del Año en el más reciente lustro, ya que también obtuvo este premio en 2014, cuando tenía 15 años de edad.“Tuve también la Olimpiada Nacional, donde conseguí dos medallas de oro, una de ellas por equipo y la otra en combate individual”, dijo la pupila de Karim Hernández.Ya en Sao Paulo, Brasil, sede de los Juegos Panamericanos Universitarios, Ovalle supo canalizar y traducir su arrojo en contundentes triunfos que la llevaron a la conquista de la presea dorada, dentro de la primera jornada del taekwondo en ese evento.Laura Alejandra se adueñó del metal dorado en la división -53 kilogramos. En su primer combate derrotó de forma categórica 24-3 a la adversaria de Perú.En la semifinal, en un combate bastante abierto, dio cuenta 36-24 de una adversaria de nacionalidad chilena, para finalmente colgarse el oro con un triunfo holgado de 32-13 sobre la representante local de Brasil.Ovalle fue designada como Deportista del Año por un jurado compuesto por 12 personas. En una cerrada elección recibió cuatro votos, dos más que el boxeador Rogelio Romero, medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.“Sabía que tenía posibilidades de ganar el premio, pero también sabía que había otras personas con bastantes méritos para merecerlo y al ganarlo me sorprendió bastante. Vamos a seguir trabajando igual, porque el obtener este reconocimiento me compromete a no aflojarle”, aseveró.Para el 2019 Laura buscará su pase al mundial de universidades, en Italia, en fecha por confirmar, además sostendrá su última Olimpiada Nacional y volver a vestir los colores de la Selección Nacional Mexicana de la especialidad.

