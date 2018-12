Con apetito, de buen humor, contento y hasta bailando, en compañía de sus hijos y nietos, José Ángel ‘Mantequilla’ Nápoles, el legendario excampeón mundial de peso Welter, se encuentra estable y en recuperación en la Ciudad de México, donde tiene tres semanas y es tratado en el Hospital de Neurología y Neurocirugía.“Mi papá ahorita felizmente está estable, está en tratamientos, está en recuperación. Favorablemente está saliendo adelante y bueno, la enfermedad, a raíz de su edad, pues, todo bien. Felizmente todo bien, complicaciones, muy pocas, ya”, declaró vía telefónica Pedro Nápoles, hijo de Nápoles Colombaut.‘Mantequilla’, originario de Santiago de Cuba, donde nació el 13 de abril de 1940, padece Alzheimer y toma medicamentos de por vida, reacciona positivamente al tratamiento al que es sometido, afirmó.“Felizmente está bien, está con su familia, atendiéndolo y reaccionando a los medicamentos favorablemente muy bien gracias a Dios. Felices de que ya esté por acá y felices de que ya se le está atendiendo un poquito más profesionalmente, más constantemente porque antes, sus citas eran cada tres meses, cada cuatro meses, cada dos meses, cada cinco meses, dependiendo cómo le fueran dando citas”, comentó.Nápoles hijo afirmó que gracias a su buen ánimo y a las medicinas recetados por el médico de cabecera de la familia para que le diera hambre, ‘Mantequilla’, de 78 años, come bien.“Felizmente, creo que es parte también del amor, del cariño de la familia, se ha de sentir muy a gusto”, expuso.Indicó que a diferencia de cuando estaba en esta ciudad, come mucho mejor.“Ha estado comiendo mejor, anteriormente, hasta donde yo tengo entendido nada más le daban el Ensure, no, ahora ya come pollo, verduras, frutas, licuados. Obviamente no sólido, obviamente le hago la papilla, pero, bueno, sí, se come bien todo”, dijo.Además, duerme muy bien, mencionó.“Creo que se le quedó su costumbre como campeón y por su deporte, estarse parando –levantando– a las seis de la mañana”, declaró.El doctor de cabecera también le administra plasma y a su llegada a la capital del país, lo trató de un cuadro de bronquitis.“Traía mucha flema, mucha tos y felizmente desde que el doctor le administró eso, le paró todo eso y lo estabilizamos”, externó.El 18 de abril de 1969, Nápoles se adjudicó el cetro Welter cuando derrotó a Curtis Cokes, en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, California.Defendió y retuvo su cetro Welter contra el mismo Cokes, en la plaza de toros Monumental, en la Ciudad de México, el 29 de junio del referido año.

