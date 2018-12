La clase 2019 que será entronizada en el Salón de la Fama del Hipódromo de Ruidoso Downs está compuesta por la propietaria/criadora Harriett Peckham, el entrenador Leo Wood, el jockey Johnny Cox y el caballo purasangre Mine That Bird, ganador del Kentucky Derby.Habrá una ceremonia especial de inducción durante la temporada de carreras el próximo verano en Ruidoso Downs con fecha aún por confirmar.Mine That Bird, propiedad de los residentes de Roswell, el Dr. Leonard Blach y Mark Allen, atrajo una gran atención a las carreras de Nuevo México después de terminar tercero en el Sunland Derby y luego ganar el Derby de Kentucky, terminar segundo en el Preakness Stakes y tercero en el Belmont Stakes.El caballo capado ganó tres stakes consecutivas como dosañero en Canadá y fue honrado como el campeón canadiense dosañero y el caballo del año. Fue entronizado en el Salón de la Fama de Carreras de Caballos de Canadá.La icónica Peckham estableció y fue propietaria de Buena Suerte Ranch al este de Roswell, Nuevo México. Ella es una de 12 mujeres en el Salón de la Fama de American Quarter Horse y es propietaria o copropietaria de tres caballos entronizados en los Salones de la Fama de Ruidoso Downs y American Quarter Horse: Easy Jet, Go Man Go y Rocket Bar (TB).Esos tres sementales estuvieron en Buena Suerte Ranch. Peckham también fue propietaria de Brazos Bar, Real Easy Jet, Rocket Wrangler, Sparkling Native (TB) y St Bar.Wood entrenó al ganador del All American Futurity, Pie In The Sky; al ganador del Rainbow Futurity, Flying Rockette; y al ganador del Rainbow Futurity, Mighty Deck Three, que también fue el clasificado más rápido para el All American Futurity y terminó segundo como favorito.El entrenador fue mentor del entrenador múltiple ganador de carreras Grado 1 Mike Joiner, su hijo Blane Wood (entrenador del ganador del All American Futurity, Apolcalyptical Jess) y de Gregg Sanders (entrenador del ganador del All American Futurity, Winalota Cash).La carrera de Cox fue encabezada por establecer una victoria récord en el All American Futurity a bordo del Mr Kid Charge, quien estableció la entonces marca en las 400 yardas del All American Futurity con :19.65. También ganó el Rainbow Futurity a bordo de Mr Kid Charge y de Talent Bar. Triunfó a bordo de Talent Bar cuando tenía 18 años de edad. Consiguió numerosas otras carreras de stakes, incluyendo el Golden State Futurity y el El Primero Del Año Derby.