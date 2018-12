Toluca, México— Hernán Cristante, técnico del Toluca, reconoció que las salidas de Rubens Sambueza, Luis Quiñones y Alexis Vega le pegarán al Diablo pero ya trabaja para que no se resientan en el Clausura 2019.“Siempre influyen, fueron... Rubens no tuvo tanta participación el torneo pasado, estuvo mucho tiempo lesionado, pero fue capitán, un tipo de mucha jerarquía, con mucho Ímpetu, no solamente para jugar sino para trabajar, pues sí”, explicó Cristante este domingo.“Vega y Quiñones fueron parte fundamental de lo que fue nuestro ataque, se fueron tres jugadores que resultaron muy importantes para nosotros a lo largo de este torneo, cubrir esas necesidades es imperioso y hay que trabajar en ello”.El timonel argentino tomó los micrófonos tras el primer amistoso de pretemporada de los escarlatas, que golearon 4-1 al Veracruz.Pero Cristante aceptó que para tener refuerzos en Toluca, espera un auténtico milagro de Navidad.“Puedo pedir a los mejores jugadores del planeta, puedo pedir a los mejores jugadores de México, pero la realidad es que están lejos de mí, he visto algunos jugadores del medio pero lo que piden es una cifra exorbitante y el club no puede hacer uso de eso”, apuntó.Este domingo Toluca anunció al delantero uruguayo Santiago García, proveniente de Godoy Cruz.

