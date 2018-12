Niega Chivas acuerdo con televisora

Ciudad de México— Las Chivas del Guadalajara desmintieron la información de un video promocional, transmitido por ADN 40, que aseguraba el “regreso” y la transmission de partidos del club rojiblanco por TV Azteca.A través de redes sociales, el Guadalajara publicó una imagen con un mensaje dirigido a medios de comunicación y opinión pública en general. “En relación a la nota publicada el día de hoy, en la que se afirma que TV Azteca transmitirá los partidos de las Chivas como local, por este medio comunicacamos que no existe ningún acuerdo con dicha televisora”, dice la imagen publicada en Twitter la mañana de este domingo.En su noticiero sabatino de ADN 40, TV Azteca anunció mediante un video que transmitirá los duelos como local del Rebaño en el Clausura 2019, sin embargo esto causo extrañeza a la directiva rojiblanca, según una fuente consultada, ya que todavía no se ha cerrado ninguna negociación.Incluso, por la noche, la televisora se disculpó con la cúpula rojiblanca por el video, alegando un error en la producción del programa.La fuente reconoció que la directiva, hoy encabezada por Amaury Vergara, está abierta a escuchar propuestas por los derechos por televisión abierta en México, sin que Televisa, que posee los derechos de TV restringida y de la señal para Estados Unidos a través de Univisión, pueda intervenir en el caso.Incluso, la televisora de San Ángel no puede subarrendar los derechos a un tercero, pues eso originarÌa un problema legal, ya que Chivas es el único que con facultad para negociar directamente sus transmisiones, de acuerdo al informante.En el video, que hizo eco en redes sociales, se presentan imágenes de los partidos del Guadalajara, destacando que estará “de vuelta en Azteca Deportes”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.