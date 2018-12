Extienden dominio

Foxborough, Massachusetts.- Rara vez ocurre que los integrantes de un equipo alienten a otro que fue su verdugo en el Super Bowl anterior. Pero ésta no es la típica temporada de los Patriotas.Los jugadores de Nueva Inglaterra gritaron jubilosos en el vestuario luego que Jake Elliott, pateador de las Águilas de Filadelfia, convirtió un gol de campo de 35 yardas en el último segundo para vencer a los Texanos de Houston.También ayer, pero unos minutos antes, los Pats derrotaron 24-12 a los Bills de Buffalo, y la combinación de resultados devolvió a Nueva Inglaterra el segundo puesto de la Conferencia Americana, cuando resta un encuentro de la campaña.Un triunfo de los Patriotas la semana próxima sobre los Jets dará a Nueva Inglaterra el descanso en la primera ronda de los playoffs.“¡Vuelen, Águilas!”, exclamó Julian Edelman.Fue un final positivo para un día que no resultó tan perfecto para los Patriotas.Nueva Inglaterra (10-5) hilvanó su décimo título consecutivo en la División Este de la Conferencia Americana, gracias a la victoria. Sonny Michel corrió para 116 yardas y un touchdown por los Pats, que mejoraron a una foja de 7-0 como locales en esta temporada y se convirtieron en la primera franquicia en la historia de la NFL que ha ganado boletos de postemporada en 10 años seguidos.Asimismo, Nueva Inglaterra se apuntó su quinta victoria consecutiva sobre los Bills, a quienes barrió por 26ta ocasión en una temporada.Tom Brady completó 13 de 24 pases para 126 yardas y un touchdown. Sufrió un par de intercepciones, en un partido que representó su peor producción desde que pasó para 123 yardas en una derrota ante los Bills en 2003.“No tuvimos nuestro mejor día en el juego por pase. Pero fue agradable ganar. En esta época del año, uno debe hacer lo que sea para ganar”, comentó Brady. “Y tenemos todavía un partido restante que es de mucha importancia. Tenemos que cerrar fuertes”.Con la anotación, Brady se unió a Peyton Manning, Drew Brees y Philip Rivers con al menos 10 campañas de 4 mil yardas o más por aire. Manning acumuló 14 temporadas con esos números, Brees comenzó el día con 12 y Rivers suma 10.Fue el cuarto partido de 100 yardas de la temporada para Michel.Eso ayudó a que no se notara tanto la laxa participación de Brady. Las dos intercepciones marcan la tercera ocasión en que al mariscal le cometen múltiples intercepciones en un partido en esta temporada. Ya tiene 11 intercepciones en el 2018, su más alta marca desde el 2013.Halcones 24, Panteras 10Charlotte, Carolina del Norte.- Matt Ryan lanzó para 239 yardas y tres touchdowns y los Halcones de Atlanta les propinaron a las Panteras de Carolina su séptima derrota consecutiva, esta vez por 24-10.Con el resultado, los Halcones dejaron fuera de la postemporada a sus rivales de la División Sur de la Conferencia Nacional.Ryan encontró a Calvin Ridley para un pase de touchdown de 75 yardas en la primera jugada de la segunda mitad y los Halcones se colocaron al frente del marcador.Bengalíes 18, Cafés 26Cleveland.- Baker Mayfield lanzó tres pases de touchdown para enloquecer a una multitud con espíritu navideño que llenó el estadio y aprovechó para abuchear al exentrenador de Cleveland, Hue Jackson, y los Cafés vencieron 26-18 a los Bengalíes de Cincinnati para completar la barrida en la serie anual de dos juegos con sus vecinos del sur de Ohio por primera vez desde 2002.Mayfield continuó con su estelar temporada de novato, una que despegó luego que Jackson fue despedido por los Cafés el 29 de octubre.Jaguares 17, Delfines 7Miami Gardens, Florida.- Blake Bortles ingresó como suplente en las postrimerías del tercer cuarto y con el marcador empatado, para guiar a los Jaguares de Jacksonville hacia una victoria por 17-7 sobre los Delfines de Miami, quienes quedaron sin posibilidad de avanzar a los playoffs.Bortles condujo 51 yardas a los Jaguares para un corto gol de campo que significó la ventaja por 10-7 en los primeros compases del cuarto período. En la siguiente serie, Telvin Smith Sr. interceptó un envío de Ryan Tannehill y anotó en una devolución de 33 yardas.Texanos 30, Águilas 32Filadelfia.- Jake Elliott convirtió un gol de campo de 35 yardas justo cuando el tiempo se agotaba, y las Águilas de Filadelfia superaron 32-30 a los Texanos de Houston para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la postemporada.Las Águilas (8-7), monarcas del último Super Bowl, necesitan ganar la semana próxima en Washington (7-8) y que caiga Minnesota (8-6-1) o que no gane ninguno de sus dos partidos restantes Seattle (8-6).Vikingos 27, Leones 9Detroit.- Kirk Cousins lanzó un ‘Ave María’ de 44 yardas a Kyle Rudolph mientras se le acababa el tiempo en la primera mitad para poner al frente a los Vikingos de Minnesota, que vencieron 27-9 a los Leones de Detroit y están un paso más cerca de jugar en la postemporada.Los Vikingos pudieron haber asegurado su pase a los playoffs con una victoria y con derrotas de Washington y Filadelfia este fin de semana. Los Pieles Rojas perdieron ante Tennessee el sábado.Gigantes 27, Potros 28Indianapolis.- Andrew Luck conectó con Chester Rogers un pase de una yarda para touchdown, a 55 segundos del final, para dar a los Potros su única ventaja del partido, en un triunfo por 28-27 sobre los Gigantes de Nueva York.Indy (9-6) ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros para mantenerse a la caza de los playoffs de cara a su último partido de la campaña regular, en Tennessee.Empacadores 44, Jets 38, TEEast Rutherford, Nueva Jersey.- Aaron Rodgers lanzó un pase de 16 yardas a Davante Adams para un touchdown con 6:23 minutos por jugar en el tiempo extra, y los Empacadores de Green Bay derrotaron 44-38 a los Jets de Nueva York.Fue el primer triunfo como visitantes para los Empacadores esta temporada. Se cortó así una racha de nueve duelos sin ganar fuera del Lambeau Field que databa de la campaña pasada.Carneros 31, Cardenales 9Glendale, Arizona.- C.J. Anderson, contratado cinco días antes, corrió para 167 yardas, una menos que la mejor marca de su vida, y los Carneros de Los Angeles cortaron una racha de dos derrotas consecutivas al aplastar 31-9 a los Cardenales de Arizona.Anderson, quien jugó en lugar del lesionado Todd Gurley, consiguió una carrera de anotación de cuatro yardas. Realizó también acarreos de 46 y 27 yardas.Los Carneros (12-3) corrieron para 269 yardas, la mayor cifra por tierra que ha permitido Arizona en esta temporada.Con el triunfo, Los Angeles conservó la segunda mejor foja en la Conferencia Nacional, cuando resta un partido de la campaña.Osos 14, 49ers 9Santa Clara, California.- Mitchell Trubisky lanzó un pase de touchdown, Jordan Howard corrió para otra anotación y los Osos de Chicago sobrevivieron a una pelea y un balón suelto sobre el final para obtener su octava victoria en nueve juegos, al derrotar 14-9 a los 49ers de San Francisco.Danny Trevathan logró una intercepción clave en el último cuarto, y la fuerte defensiva de Chicago mantuvo a los 49ers fuera de la zona de anotación para asegurar la tercera posición de la Conferencia Nacional en los playoffs. Los Osos (11-4) aún pueden descansar en la primera ronda con un triunfo en el último partido de la campaña regular y una derrota de los Carneros.Acereros 28, Santos 31Nueva Orleans.- Drew Brees completó un pase de anotación a 1:25 minutos del final y los Santos de Nueva Orleans aseguraron el primer puesto de la Conferencia Nacional para los playoffs, al superar 31-28 a los Acereros de Pittsburgh, quienes sufrieron un duro golpe en sus aspiraciones de playoffs.El pase de anotación de Brees a Michael Thomas coronó una actuación de 326 yardas por aire del mariscal de Nueva Orleáns.Alvin Kamara totalizó 105 yardas desde la línea de golpeo y realizó dos acarreos de anotación por los Santos (13-2), que remontaron tras ser frenados dos veces por la defensiva de Pittsburgh en el cuarto período.

