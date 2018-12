Reconquistan el Este

Arlington, Texas.- Dak Prescott se arrodilló dos veces. Luego, abrazó a su corredor Ezekiel Elliott para festejar que ambos habían conquistado juntos su segundo título divisional en tres temporadas.La celebración fue más bien sobria ayer, tras un encuentro en que Prescott lanzó dos pases de touchdown y Jaylon Smith devolvió 69 yardas un balón suelto para anotación, en la victoria por 27-20 sobre los Bucaneros de Tampa Bay.Una vez asegurado el título de la División Este de la Conferencia Nacional, Prescott y Elliott buscarán hacer algo que no consiguieron en 2016, durante sus notables campañas de novatos, en las que acumularon 13 triunfos en temporada regular.Intentarán ganar un partido de playoffs.“Tenemos mucho más trabajo por hacer”, resaltó Prescott. “Esto es algo que nos hemos planteado desde el receso anterior a esta temporada. Nos estamos dando una oportunidad de perseguir la meta más ambiciosa”.La larga devolución de Smith vino luego que Jameis Winston perdió el balón al ser capturado por el lado ciego por Randy Gregory, quien recuperó también un balón suelto que dio paso a un touchdown para una ventaja de 14 puntos al final del tercer cuarto.Los Vaqueros (9-6) conquistaron el título divisional una semana después de fallar en su primera oportunidad para hacerlo, luego de su primera blanqueada en 15 años, 23-0 en Indianapolis.El nuevo viaje a playoffs debe resultar particularmente dulce para Elliott, suspendido seis encuentros el año pasado por acusaciones de violencia doméstica. Aquel castigo llegó en el momento en que los Vaqueros jugaban mejor.Una racha de tres derrotas consecutivas los dejó entonces fuera de la postemporada.“No podemos sentirnos satisfechos”, dijo Elliott, quien acumuló 85 yardas por tierra. “No podemos darnos el lujo de descansar la próxima semana. Hay que seguir trabajando para asegurarnos de que estemos listos para la postemporada”.Winston lanzó para 336 yardas en otro juego prolífico por pase para los Bucaneros (5-10), que superaron a los Vaqueros 383-232 en yardas, pero se hicieron daño a sí mismos con las entregas de balón y los castigos. La tercera derrota seguida de Tampa Bay aseguró la quinta temporada de la franquicia con al menos 10 derrotas en los últimos seis años, una semana después que los Bucs fueron eliminados oficialmente de la contienda para llegar a la postemporada.La devolución del balón suelto de Smith y el recuperado por Gregory en la yarda 4 de Tampa Bay ayudaron a una ofensiva de Dallas que no estuvo afinada por segunda semana consecutiva. Prescott completó 20 de 25 para apenas 161 yardas.Prescott corrió siete yardas para coronar la única serie larga de anotación de Dallas, una de 75 yardas. Lanzó un pase de cuatro yardas al novato Michael Gallup luego de que Gregory recuperó el fumble, el cual vino cuando Winston y Bobo Wilson hicieron mal el intercambio del balón.Es bueno saber que...— Con un récord de nueve victorias y seis derrotas, los Vaqueros aseguraron el título de la División Este de la Nacional que se convirtió en el número 20 en la historia de uno de los equipos más populares de la NFL, que además ganaron su tercer título de división en los últimos cuatro años— Esta será la aparición número 29 de los Vaqueros de Dallas en los playoffs y continúan siendo el equipo más ganador en la historia de la División Este de la Conferencia Nacional con 20 títulos, seguidos de las Águilas de Filadelfia que eran los últimos campeones de la división— El Este de la NFC es una de las más peleadas de la Liga, pues en los últimos 5 años, hubo 4 campeones diferentes, sin embargo los equipos restantes de esta división no han podido siquiera acercarse a los Vaqueros, pues su más cercano perseguidor son las Águilas de Filadelfia que tienen 10 títulos divisionales, los Pieles Rojas que tienen 9 y los Gigantes que apenas tienen 8— De las 19 ocasiones en las que los Vaqueros fueron campeones divisionales, en 8 de ellas los Vaqueros llegaron al Super Bowl, de las cuales ganaron en las ediciones VI, XII, XXVII, XXVIII y XXX, mientras que perdieron en la VI, X y XIII, sin embargo tienen más de 20 años sin llegar a uno

