En pie de guerra

Con casi 16 años inmerso en el boxeo de paga y tras la dolorosa derrota que tuvo ante Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, que impidió que conquistara el campeonato mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el púgil juarense Miguel ‘Mickey’ Román tiene en mente volver a pelear en Ciudad Juárez.“Muchos no supieron que a esa pelea con Berchelt yo llegué lesionado de una costilla, que me impidió ser el ‘Mickey’ Román que la gente está acostumbrada a ver, porque no llegué al cien por ciento”, comentó el originario de la colonia Primero de Septiembre.Fueron tres peleas las que sostuvo Román Portillo en este 2018. La primera de ellas fue el 10 de febrero ante Arístides Pérez, a quien venció por nocaut técnico en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.“Por la gran pelea que dimos ante Berchelt, la empresa ‘Top Rank’ me va a seguir dando peleas, pero no termino el año feliz”, manifestó el pugilista de 33 años de edad.Después de vencer a Pérez el 23 de junio de nueva cuenta en la frontera, pero ahora en la Plaza de la Mexicanidad, Miguel se impuso por la vía del cloroformo a Michel Marcano.“Quiero volver a pelear en Ciudad Juárez este año que viene, pero Juárez se merece una pelea mía ante un rival complicado, un rival de nombre, para dar lo mejor de mí”, dijo el boxeador juarense.Con respecto al tema de si lesión, Miguel aseguró que se lastimó en uno de sus entrenamientos y que 15 días antes del compromiso se volvió a resentir, por lo que no se pudo recuperar del todo y finalmente esto le pasó factura“A Berchelt no le quito méritos, pero no llegué en mi mejor momento, traigo esa espinita que si hubiera estado bien, al cien por ciento, y pierdo tal vez me hubiera retirado”, afirmó.Al ‘Alacrán’ lo enfrentó el 3 de noviembre en el Don Haskins Convention Center de El Paso.“Para mi próxima pelea quiero un rival conocido, que la gente lo identifique, un excampeón del mundo, y confío en que mi promotora me pueda respaldar con esa petición”, declaró Román.“Pienso seguir en el boxeo unos tres años más, como aspirante a un título. Yo no peleo por dinero, le he dedicado mucho al boxeo como para retirarme sin ser campeón del mundo”, añadió.