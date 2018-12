Una nueva oportunidad

Arlington, Texas— Ezekiel Elliott y los Vaqueros de Dallas fallaron en su primer intento para conseguir el título de la NFC del Este al perder ante Indianapolis, justo cuando los Potros necesitaban desesperadamente una victoria para su campaña rumbo a los playoffs.Ahora el líder en acarreos de la NFL y sus compañeros de equipo lo volverán a intentar hoy, esta vez enfrentando a un oponente que ya no tiene nada que perder, una semana después de que Tampa Bay quedara fuera de la contienda por la postemporada con una derrota en Baltimore.“Creo que todos en estos vestidores entienden lo importante que es este partido”, dijo Elliott, luego que Dallas sufriera la primera derrota de la franquicia por blanqueada en 15 años. “Creo que será como patear a una vaca muerta para intentar lograr lo que no se pudo lograr la semana pasada”.Jameis Watson y los Bucaneros están por cerrar un año muy extraño que comenzó con una suspensión del mariscal por conducta personal, seguida de su inhabilidad para conservar su puesto como mariscal titular una vez que Ryan Fitzpatrick se enfriara.Los pormenores de Fitzpatrick le dieron otra oportunidad, y Watson está listo para su quinta participación como titular, la más larga racha para cualquier mariscal este año.“A pesar de que estamos fuera de la contienda, aún se siente muy bien ganar”, dijo el receptor Mike Evans, un destacado elemento de una ofensiva que no tenía ningún problema para acumular yardas, pero que por lo regular no lograba convertir esas yardas en puntos. “Ya va a ser Navidad. Será bueno tener una Navidad con una victoria”.Los Vaqueros sólo quieren terminar su campaña por el título de la División.Dallas amasó cinco victorias consecutivas para hacerse acreedor a la envidiable posición de necesitar tan sólo una victoria en los últimos tres partidos para poder llegar a la postemporada por segunda ocasión en tres temporadas con Elliott y el mariscal Dak Prescott, el jugador novato ofensivo del año de la NFL en un equipo de los playoffs hace dos años.

