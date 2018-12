Carson, California.- Lamar Jackson lanzó para 204 yardas y envió el pase más largo de touchdown que haya conseguido en su breve carrera, para que los Cuervos de Baltimore vencieran ayer 22-10 a los Cargadores de Los Angeles, con lo cual fortalecieron sus posibilidades de avanzar a los playoffs.Los Cuervos (9-6), que han ganado cinco de sus últimos seis duelos con Jackson como titular, dominaron buena parte del encuentro para seguir controlando el último boleto de comodín disponible para la postemporada.Baltimore llegó a estar en desventaja por 10-6 en el comienzo del tercer período, antes de que Jackson completara un pase de 68 yardas para que Mark Andrews anotara.El tercer gol de campo de Justin Tucker estiró a seis puntos la ventaja de los Cuervos, que resolvieron el duelo en las postrimerías del cuarto período, cuando Patrick Owando provocó un balón suelto de Antonio Gates. Tavon Young recuperó el ovoide y lo devolvió 62 yardas hasta las diagonales.Jackson, la 32da selección general del Draft realizado en abril, llegó a las 200 yardas aéreas por primera vez en su carrera, al completar 12 de 22 envíos. Había llegado al compromiso con un promedio de 146.2 yardas en sus cinco encuentros anteriores.Gus Edwards acumuló 92 yardas en 14 acarreos, mientras que Jackson sumó 39 yardas en 13 intentos por tierra.Pieles Rojas 16, Titanes 25Nashville, Tennessee.- Los Titanes han ganado finalmente un partido que Marcus Mariota debió abandonar por lesión. Y Blaine Gabbert logró mucho más que esa victoria.El mariscal suplente mantuvo vivas las esperanzas de playoffs de Tennessee.Gabbert lanzó un pase de anotación de dos yardas a MyCole Pruitt, a 4:30 minutos del final, y los Titanes remontaron para vencer 25-16 a los Pieles Rojas de Washington, con lo que hilaron su cuarto triunfo consecutivo.Se preguntó a Gabbert si ésta era la victoria más importante en sus ocho años de carrera con cuatro equipos.“No lo sé, pero sí fue una victoria divertida”, respondió. “Y tenemos un gran partido la próxima semana”.Fue el primer triunfo de Tennessee en los últimos siete años en un partido del que Mariota haya tenido que ausentarse por lesión.Gabbert ingresó desde la banca por tercera ocasión en la temporada, luego que los Redskins sacaron del partido a Mariota en las postrimerías de la primera mitad, por una captura que le lastimó el brazo derecho.Acereros en SantosLos campeones de la NFC del Sur, Nueva Orelans, conseguirán la ventaja de jugar en casa para los playoffs de la conferencia si logran ganar este partido, aunque podría suceder de otras maneras también. La situación de Pittsburgh es precaria: los Acereros terminaron con una racha perdedora de tres partidos al vencer a Nueva Inglaterra, pero eso aún no les garantiza un lugar en la postemporada. Hay escenarios para ellos en los que pueden asegurar la división, y otros, con dos derrotas, que los dejaría fuera de la postemporada.Jefes en Halcones MarinosAunque los Jefes tienen su lugar asegurado en la postemporada y están en una muy fuerte posesión, una derrota podría enviarlos a la contienda por el comodín. Su prolífica ofensiva encabeza a la Liga con puntos por partido (35.6), yardas por jugada (6.78) y yardas por partido (427.3). Pero serán puestos a prueba en Seattle, equipo que cometió un gran error al perder en San Francisco el pasado domingo, pero tiene una defensa muy física y agresiva y es la mejor en detener el juego por tierra.Texanos en ÁguilasLos defensores del campeonato del Super Bowl, las Águilas, deben ganar todos sus partidos restantes, y aun así no les es suficiente para quedar vivos hasta enero. Pero aún con una marca de 9-7 podrían ganar el título de la NFC del Este, así de desconcertantes están las cosas.Houston tiene el segundo sembrado de la AFC por detrás de Kansas City y podrían asegurar un descanso durante la ronda de los comodines si ganan todos sus partidos restantes.Gigantes en PotrosIndianapolis es otro contendiente por el comodín de la AFC que probablemente necesite dos victorias, que incluirían la última de éstas en Tennessee. Andrew Luck, al igual que Watt, está teniendo un monstruoso retorno de temporada tras haberse recuperado de una lesión, y necesita 49 yardas por aire para tener una cuarta temporada con 4 mil yardas acumuladas.Bills en PatriotasPor tercera semana consecutiva, los Patriotas pueden asegurar su 10ma corona de la AFC. Considerando su éxito contra Buffalo, bueno, he aquí las cifras:— Los Patriotas buscarán su 26ta. barrida de temporada sobre los Bills y la 14va. en la serie desde el año 2000.— Bill Belichick tiene una marca de 86-30 (.741) de todos los tiempo en temporada recular contra los equipos de la AFC del Este como entrenador de los Patriotas.Carneros en CardenalesLas cosas se han tornado amargas para los Carneros, quienes por primera vez bajo el mando del entrenador de segundo año, Sean McVay, perdieron dos partidos seguidos. Claro que su poderoso récord ya les aseguró el campeonato de la NFC del Oeste y podrán conseguir un descanso durante la ronda de los comodines con dos victorias.Los Cardenales han perdido ocho partidos por 10 o más puntos y cuatro por hasta 20 puntos.Osos en 49ersLa fabulosa temporada de Chicago les ha dado su primer sembrado en los playoffs desde el 2010 como campeones de la NFC del Norte. Con dos victorias, los Osos podrían conseguir un descanso durante la primera ronda de los playoffs, pero es más probable que se queden con el tercer sembrado.El ala cerrada de los 49ers George Kittle lleva mil 154 yardas acumuladas en la recepción y necesita 26 más para alcanzar la más alta marca para San Francisco desde que Terrell Owens llegara a acumular hasta mil 300 en el 2002.Bucaneros en VaquerosUna victoria le da a Dallas el título de la NFC del Este. Los Vaqueros acaban de sufrir una derrota por blanqueada en Indianapolis con la que terminó una racha ganadora de cinco partidos. Están en 9-1 en casa en la temporada regular contra Tampa.Dallas tiene una racha de 20 partidos en la que no permiten 30 o más puntos, es la más larga desde una racha de 26 partidos impuesta en 1993-94.Vikingos en LeonesLos Vikingos pueden asegurar un comodín con una victoria y cierta ayuda a pesar de contar con una adormecida ofensiva. Pero la ofensiva de Detroit está peor.Los Leones no han anotado más de 22 puntos desde el 21 de octubre, y Minnesota tiene un récord de la NFL de 47 derribos. Minnesota derribó a Matthew Stafford en 10 ocasiones en su enfrentamiento anterior, y consiguió hasta nueve contra Miami la semana pasada.Bengalíes en CafésHay mucha emoción en Cleveland, con la esperanza de que los Cafés pasen de haber tenido una marca de 0-16 a tener un récord ganador. El ambiente alrededor del Lago Erie parece haber cambiado mucho.Los Cafés no han barrido con la serie de la temporada en Ohio desde el 2002. El exentrenador Hue Jackson regresa por primera vez desde que fue despedido el 29 de octubre.Jaguares en DelfinesEl primer partido de Miami en casa desde la jugada del milagro con la que vencieron a Nueva Inglaterra. Los inconsistentes Delfines probablemente necesiten de ese tipo de cosas para poder colarse en la postemporada.Hace un año los Jaguares era un equipo contendiente para el Super Bowl. En el 2018, tuvieron el más grande colapso en la liga. Quizás veamos a un nuevo mariscal y un posible reemplazo de Doug Marrone como entrenador.Halcones en PanterasCam Newton no jugará en este partido debido a un hombro lastimado que ha obstaculizado su desempeño; Tylor Heinicke tendrá su primera participación como titular de su carrera.Las Panteras han perdido seis partidos seguidos, pero Atlanta está en 1-5 como visitante, a pesar de que Matt Ryan haya lanza 12 pases de anotación y tres intercepciones en los últimos cinco partidos fuera de casa.Empacadores en JetsAaron Rodgers planea jugar para los Empacadores, diciendo que quedarse en la banca para los últimos dos partidos podría socavar su imagen como líder.El pateador de los Jets, Jason Myers, y el retornador de despejes Andre Roberts fueron seleccionados al Pro Bowl. Al menos tienen eso.Broncos en Raiders, lunes por la nocheUna muy buena manera de terminar la noche del lunes de esta temporada. Los Broncos ganaron 11 de los últimos 14 partidos de esta serie. El entrenador de Oakland, Jon Gruden, está en 1-10 en su carrera contra Denver.Este podría ser el último partido en el Coliseo de Oakland. Los Raiders ya no tienen contrato de arrendamiento para el 2019 y podrían encontrar un hogar temporal antes de mudarse a Las Vegas en el 2020.