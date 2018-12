Para Lebron James, la diferencia fundamental entre la NBA y la NFL es el nivel de respeto mostrado hacia los jugadores por las respectivas ligas y los dueños de los equipos.El delantero de los Lakers, quien desde hace años se ha convertido cada vez más en un abierto defensor de los atletas profesionales en cuestiones de raza y política, en esta ocasión se refirió a la NFL y a sus dueños en el episodio más reciente de “The Shop”, que fue transmitido este viernes por HBO, según publica este sábado el periódico The Washington Post.“En la NFL hay un grupo de hombres blancos viejos que son dueños de los equipos y tienen una mentalidad esclavizadora”, dijo James.“Ellos actúan de esta manera: “Éste es mi equipo, ustedes tienen que hacer lo que yo diga o los despido a todos”.James, quien en cuatro ocasiones ha sido nombrado como el Jugador Más Valioso de la NBA, hizo esos comentarios en una conversación que tuvo con su socio empresarial Maverick Carter, Todd Gurley, el corredor de poder de los Carneros de Los Ángeles y el actor y rapero Ice Cube.“Valoro mucho al comisionado de nuestra liga Adam Silver, a él no le importa que tengamos alguna manera de sentir y que lo expresemos. No importa si Adam está de acuerdo con ello o no, por lo menos nos escucha. Mientras lo hagamos de una manera muy educada, no violenta, él no tiene ningún problema con eso”.La NBA y la NFL tienen enfoques totalmente diferentes sobre el activismo de los jugadores. En la NBA, James y otros jugadores han vestido camisetas durante sus calentamientos en las que aparecen las víctimas de la violencia policíaca y no han tenido ninguna repercusión en la liga.Por el contrario, el ex mariscal de los 49s de San Francisco, Colin Kaepernick, generó años de controversia y debates cuando se arrodilló durante el himno nacional para protestar por la injusticia racial.La NFL y el comisionado Roger Goodell respondiendo implantando lineamientos estrictos para la conducta de los jugadores mientras se entona el himno nacional.Kaepernick, quien no ha aparecido en un partido de la NFL desde la temporada del 2016, finalmente presentó una demanda en contra de los dueños de la liga, alegando que se coludieron para mantenerlo fuera del campo de fútbol como respuesta a su protesta.