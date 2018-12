Supera Juventus a la Roma

Turín, Italia— Mario Mandzukic anotó mediante un cabezazo en el primer tiempo y la Juventus supo preservar esa mínima ventaja para superar el sábado 1-0 a Roma, con lo cual aseguró el título no oficial de campeón de invierno, cuando restan dos fechas para llegar a la mitad de la temporada en la Serie A italiana.La Juve, que parece marchar en forma inexorable hacia su octavo título de liga en forma consecutiva, ostenta una ventaja de ocho puntos sobre Napoli, que es segundo y se impuso en la jornada también por la mínima diferencia sobre el Spal.Inter, que es tercero, está 16 puntos detrás de la Vecchia Signora, después de conseguir apenas un empate 1-1 ante el colista Chievo Verona.Los padecimientos de la Roma continuaron en la jornada. Los Giallorossi han ganado sólo uno de sus últimos ocho duelos en las distintas competiciones, lo que ha puesto en duda la continuidad del técnico Eusebio Di Francesco.El arquero Robin Olsen, errático la semana anterior en el duelo frente al Genoa, se reivindicó con buenas atajadas, pero no pudo hacer nada a 10 minutos del entretiempo, cuando el croata Mandzukic se elevó junto al segundo palo para cabecear hacia las redes un centro de Mattia De Sciglio desde la derecha.Durante un breve lapso del complemento, Olsen atajó dos disparos de Cristiano Ronaldo, quien no ha anotado en jugada en cuatro duelos consecutivos..El astro portugués pensó que había asistido para un segundo tanto de la Douglas Costa, pero el árbitro invalidó el tanto por una falta de Blaise Matuidi sobre Nicolo Zaniolo.Por otro lado, el Napoli se mostró preparado para su partido contra el Inter de Milán en los próximos días con su victoria ante Spal.Raúl Albiol metió un gol de cabeza en el descuento del primer tiempo para dar el triunfo a Napoli, que visita al Inter el miércoles.Napoli dominó el encuentro y pareció adelantarse al inicio del partido, pero el tanto de Lorenzo Insigne fue anulado por fuera de juego.El Spal casi logra empatar, pero el portero Alex Meret hizo una impresionante atajada tras el cabezazo de Mohamed Fare.

