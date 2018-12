Foxboro, Massachusetts— Tom Brady tiene una marca de 29-3 contra los Bills de Buffalo, la mayor cantidad de victorias de un quarterback contra un oponente. La victoria número 30 ante Bills le daría a los Patriots su décimo título consecutivo de la División Este de la Conferencia Americana.Pero no tendrá al receptor suspendido Josh Gordon, que estaba empezando a desempeñar un papel vital en la ofensiva de Nueva Inglaterra.“No hubo mucha reacción”, dijo el viernes un moderado Brady, al responder la primera pregunta de su encuentro semanal con los medios de comunicación. “Todos le deseamos lo mejor. Creo que así es como nos sentimos todos. Queremos que haga lo que es correcto para él”.Varios compañeros comentaron sobre la pérdida de Gordon, quien dejó al equipo el jueves para “alejarse” y nuevamente fue suspendido por la NFL por violar los términos de su reincorporación bajo la política de abuso de sustancias. Brady había comentado casi cada semana sobre todo el trabajo positivo realizado por Gordon. El viernes se le preguntó si vio algún indicio de que pudiera haber problemas, si se sorprendió cuando escuchó al respecto.“Así es exactamente como sentí. Ciertamente aprecio todos sus esfuerzos y trabajo duro y, ustedes saben. No tuve mucha reacción”, declaró Brady. “Sólo me concentro en lo que necesito hacer. Así ha sido todo el año”.¿Entonces no había indicios de algún problema?“Quiero decir, no tengo idea”, insistió Brady. “Me presenté, escuché, justo como todos los demás”.Brady, cuyo vestidor está al lado del de Gordon y fue visto como una especie de mentor para el problemático receptor, no dijo si se acercaba a él.“Esas son todas cosas muy personales”, consideró, “así que las mantendré para mí mismo”.Brady y los Patriots reciben a los Bills esta semana y a los Jets en el último juego de la temporada regular, y tienen que hacerlo sin Gordon.“Tengo mucha confianza en los chicos que han estado allí”, aseguró Brady, quien destacó que el equipo podría haber perdido a Gordon o alguien más en la primera jugada del juego del domingo y tendría que ajustarse desde allí.Gordon tuvo 40 recepciones para 720 yardas y tres touchdowns con los Patriots, cinco años después de una temporada de All-Pro en 2013 con 87 recepciones para mil 646 yardas y nueve touchdowns.

