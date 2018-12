Intercambian Dodgers tres jugadores por Bailey

Cincinnati— Los Dodgers de Los Ángeles alteraron el plantel con el que llegaron a la Serie Mundial al enviar el viernes a Yasiel Puig, Matt Kemp y al zurdo Alex Wood y dinero en efectivo a los Rojos de Cincinnati a cambio del derecho Homer Bailey, quien lanzó un par de juegos sin hit ni carrera antes de que tuvieran que practicarle tres operaciones en el brazo.Los Dodgers también recibieron a los prospectos Jeter Downs y el derecho Josiah Gray.El acuerdo le da a Los Ángeles un par de prospectos y deja abiertas un par de vacantes. Para los Rojos, es un movimiento enfocado en retomar el protagonismo después de cuatro campañas consecutivas de al menos 90 derrotas.“Aún contamos con recursos para mejorar a este equipo. No hemos terminado”, dijo Dick Williams, presidente de operaciones de los Rojos. “Tuvimos que cambiar a algunos buenos prospectos, pero adquirimos a cuatro jugadores de Grandes Ligas que atienden algunas de nuestras necesidades y creo que mejoraremos a corto plazo”.La semana pasada los Rojos cambiaron al lanzador prospecto Tanner Rainey a los Nacionales por el abridor de 32 años Tanner Roark, quien encabezó a la Liga Nacional en derrotas la temporada anterior con marca de 9-15 y 4.34 de carreras limpias.Cincinnati no sabía qué hacer con Bailey, quien tuvo foja de 1-14 el año anterior con 6.09 de efectividad y se opuso a ser enviado al bullpen. Tiene un año restante en su contrato y se le adeudan 28 millones de dólares.Woods representa otra mejoría en la joven rotación de los Rojos, que ha sido una de sus mayores debilidades en las últimas dos campañas. Fue al Juego de Estrellas por los Dodgers en 2017 con foja de 16-3 y 2.72 de carreras limpias. El año pasado terminó con registro de 9-7 y 3.68 de efectividad en 27 inicios y seis apariciones de relevo.“Creo que un lanzador sólido en medio de la rotación y creo que va a encajar bien”, señaló Williams.Los Rojos llevan a cabo una transformación en los jardines después de que decidieron no retener a Billy Hamilton. Se prevé que Puig cubra la pradera derecha. El cubano está en el último año de un contrato por siete campañas y 42 millones de dólares.Kemp, de 34 años, bateó para .290 con 25 dobletes y 21 cuadrangulares con 85 campañas impulsadas el año pasado, cuando fue al Juego de Estrellas por tercera ocasión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.