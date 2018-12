Poder tras el trono II

Y de nuevo la burra al maíz; los problemas, controversias y la polémica aparecen nuevamente en la jurisdicción de la Zona Uno en Ciudad Juárez, una especie de granada a punto de explotarle en la mano a Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga y de la Asociación Estatal de Beisbol.Ante el silencio de Fierro Flores, quien en los últimos dos días no respondió llamadas hechas a su teléfono celular ni mensajes de texto, en el medio de la pelota local y en redes sociales circulan versiones que indican que Felipe Orozco, nombrado jurisdiccional de la Zona Uno por la presidencia de la Liga Estatal, con el aval del Instituto Chihuahuense del Deporte el pasado viernes 30 de noviembre, será destituido del cargo.Orozco Reyes, quien tampoco contestó las llamadas de este medio realizadas el jueves y ayer viernes, declaró esta semana a pelotacaliente.com.mx, portal especializado en beisbol, que nadie le ha notificado algo al respecto.“Hasta el momento a mí no me han informado nada, nosotros ya estamos trabajando con el –torneo– regional y todo lo que conlleva la temporada, no he recibido nada por parte de Javier Fierro ni del presidente municipal, tenemos la anuencia del alcalde –Armando– Cabada”, señaló.En entrevista concedida a la citada página, Fierro respondió así a la pregunta sobre una posible salida de Orozco de la presidencia de la Zona Uno y de la supuesta existencia de un sustituto: “¿y cuál sustituto? ¿en dónde está?. En Juárez también hay mucha gente que quiere trabajar y, en su momento levantó la mano, sin embargo, la decisión fue hacia Felipe Orozco, no he tenido comunicación con él al respecto, entonces no creo que vaya a darse una renuncia de su parte”.El dirigente enfatizó que salvo el caso de Eduardo Aguirre –quien ya renunció en la IV Zona–, por parte de la Liga Estatal de Beisbol, no hay intenciones de remover a ningún jurisdiccional.Extraoficialmente se habla de una ruptura entre Orozco, conductor de programas deportivos locales, en radio y televisión –en Canal 44, propiedad del alcalde y su familia– y Óscar Montes, principal inversionista de Indios de Ciudad Juárez la campaña anterior, conocido como ‘Don Boletón’, por la sociedad que mantiene con Armando Cabada, alcalde de esta ciudad, en la referida empresa expendedora de boletos.Para propios y extraños en el enmarañado conflictivo y complicado mundo del beisbol juarense, es un secreto a voces que Montes es quien ostenta el poder tras el trono y quien realmente maneja los destinos de la Zona Uno e Indios de Ciudad Juárez de Primera Fuerza, dado su poderío económico y la injerencia que asume en decisiones deportivas en la tribu.Esto, desde la pasada administración, en la cual, el anterior jurisdiccional Juan Pedro Plascencia rompió públicamente con él –Montes– y con el manager Marcelo Juárez, después de la eliminación de los Indios ante los Mineros de Parral, en la primera ronda de los playoffs, tres juegos a uno.De acuerdo con varias fuentes consultadas, además de gestionar cambios de peloteros con otras zonas, Montes se encuentra en la búsqueda de una persona que supla a Orozco en este rol y ha buscado a algunos aspirantes a ocupar la silla de jurisdiccional en la contienda de este año.Uno de ellos, el expelotero y manager Pablo González.Localizado en su teléfono celular, González pidió que se le dieran cinco minutos para regresar la llamada, pues se encontraba en un evento.Pasado este tiempo, González no se reportó.También se sabe en el medio beisbolístico que Montes está en constante comunicación con jugadores, a los que ya les ha asegurado que estarán dentro del equipo Indios de Ciudad Juárez para el Estatal del 2019.Todo esto sucede a pesar de que fue el mismo Javier Fierro quien se encargó de asegurar que el mencionado personaje no tendría ningún tipo de injerencia en la pelota local.Es por ello que se refuerza la hipótesis –otro secreto a voces– sobre el compromiso económico que Javier Fierro y muy posiblemente el mismo director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, adquireron desde el año pasado con el mencionado ‘Don Boletón’.