Operan a Sabathia para desbloquearle una arteria

Nueva York.- El lanzador de los Yanquis CC Sabathia fue operado para insertarle una prótesis vascular después de que le encontrara un bloqueo en una arteria del corazón, informó ayer el agente del pelotero, aunque el equipo prevé que el pitcher de 38 años esté listo para reportar a tiempo al campo primaveral.“CC experimentaba un dolor en el pecho, que resultó ser una arteria bloqueada”, dijo Kyle Thousand, agente del pelotero, en un comunicado. “Se realizó el procedimiento para insertarle la prótesis vascular y despejar la arteria el 11 de diciembre. CC está de maravilla y reportará a tiempo al campo primaveral para prepararse hacia la que será su última temporada en 2019”.El procedimiento de Sabathia fue reportado primero por The Athletic.“Estamos agradecidos de que CC haya sido lo suficientemente inteligente para revelar sus síntomas a nuestro equipo médico, y a cambio ellos se comunicaron de inmediato con el Hospital New York-Presbyterian, que no tardó en determinar la causa de su malestar”, indicó Cashman. “También estamos entusiasmados de que el procedimiento de CC salió conforme a lo planeado”.Los registros oficiales indican que Sabathia tiene una estatura de 1.98 metros (6 pies, 6 pulgadas) y un peso de 136 kilogramos (300 libras) y la talla del zurdo ha causado problemas crónicos en su rodilla derecha, que ha requerido de varias intervenciones quirúrgicas.“Continuaremos siguiendo los consejos de los doctores, que están de acuerdo en que CC reportará conforme a los planes a Tampa en febrero para alistarse rumbo a la temporada 2019”, añadió Cashman.Ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2007 con los Indios de Cleveland, Sabathia tiene marca de 246-153 con 3.70 de efectividad y 2.986 ponches en 18 campañas en Grandes Ligas. La temporada pasada tuvo récord de 9-7 con 3.65 de carreras limpias en 29 aperturas.Sabathia acordó a inicios de noviembre un contrato por un año y 8 millones de dólares e informó que 2019 será su última temporada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.