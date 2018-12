Listo Washington en caso de ser requerido

Pittsburgh— Ha sido una temporada irregular como novato para el receptor de los Steelers de Pittsburgh, James Washington, pero aun así puede ser necesitado en un papel más importante.JuJu Smith-Schuster, el líder receptor de Pittsburgh, aparece como cuestionable para el juego del domingo en Nueva Orleáns, y si no puede jugar, los Acereros esperan que Washington ayude a llenar el vacío.Smith-Schuster, quien tiene 95 recepciones para 1.274 yardas, dejó el entrenamiento del jueves con una lesión en la ingle. No practicó el viernes y no habló con los periodistas. Antonio Brown, segundo en los Steelers con 90 recepciones para 1.112 yardas y 13 touchdowns (líder del equipo), estaba optimista sobre la disponibilidad de Smith-Schuster.“Creo que estará allí para nosotros”, dijo Brown.En tanto, Washington buscará continuar con su reciente ascenso.Pittsburgh seleccionó a Washington en la segunda ronda del draft con la esperanza que la exestrella de la Estatal de Oklahoma pudiera establecerse como la principal amenaza profunda en lugar de Martavis Bryant. Sin embargo, Washington ha tenido problemas la mayor parte de la temporada.Washington tuvo sólo cinco recepciones para 49 yardas y un touchdown durante las primeras cuatro semanas. Apenas logró ocho recepciones para 77 yardas y una anotación luego de 11 semanas y Ben Roethlisberger lo expuso públicamente por soltar un pase ante Denver en la semana 12.Washington estuvo inactivo a la siguiente semana en casa contra los Cargadores de Los Ángeles. Fue la segunda vez en seis semanas que Washington estuvo saludable pero no fue convocado, aunque desde entonces ha mejorado.“No puedes entrar aquí y buscar consuelo”, señaló Washington. “Tienes que seguir trabajando todos los días y las cosas mejorarán”.Y así ha sido para Washington. El novato recibió elogios de Roethlisberger luego de establecer los máximos en su carrera con tres recepciones y 65 yardas en la victoria del domingo sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra.“Sólo necesita confianza en sí mismo porque yo tengo confianza en él”, declaró Roethlisberger. “No le lanzaría el balón si no creyera en él, así que parece que su confianza está de regreso, lo cual es importante”.

