Buscan el tri

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- El Real Madrid buscará ganar por tercera ocasión al hilo el Mundial de Clubes, pero ahora de la mano de Santiago Solari.Los Merengues enfrentarán al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos con la mira en alzarse tricampeones de la competencia, en la que superaron 3-1 al Kashima Antlers de Japón por las semifinales.De paso, el Madrid buscará su cuarto trofeo de esta competencia, para ponerse como el máximo ganador de este torneo, dejando en 3 conquistas al Barcelona.Pero el club del país anfitrión tratará de no morirse de nada, tras haber superado al Wellington, 4-3 en penaltis, luego del 3-3 regular; golear 3-0 al Esperance de Túnez en cuartos; y sorprender al River Plate desde el manchón penal, 5-4, luego de igualar a 2 tantos.“Esto se ha igualado mucho, me parece mejor la versión que la vieja Intercontinental. Se esperaba que River pasara, pero ha sucedido ya muchas veces y demuestra que esto es más igualado de lo que la gente se piensa”, explicó ayer Solari.“Sería excepcional ganar la tercera Copa del Mundo seguida y sería un gran broche para todos estos jugadores, puede ser complicado de repetir y es una enorme responsabilidad”.Pero mientras “El Indiecito” y sus Merengues se saborean una conquista más, el DT del rival, Zoran Mamic, pidió su deseo anticipado de Navidad: que el Madrid tenga un mal día en el cotejo que se disputará en el Estadio Jeque Zayed.“Nos enfrentamos al equipo más grande, pero no están en un gran momento. Son un Mercedes y nosotros un Smart que a veces puede ganar. Nos hemos merecido estar en la Final”, detalló Mamic.“Estamos más cansados porque hemos tenido que jugar dos prórrogas, pero saldremos con muchas ganas de ponérselo difícil al Real Madrid y aprovechar esta oportunidad histórica”.Para los Blancos sería un buen cierre de año luego de arrancar un semestre con muchas dudas, que llevaron al cese del DT Julen Lopetegui.El Real Madrid no podrá contar con el mallorquín Marco Asensio al recaer de una lesión en la pierna derecha que le privará de participar durante un mes.Solari y el club español están a un paso de la historia, pero el Al-Ain anfitrión sueña con un cuento de hadas.

