Cae el Tri en ranking de la FIFA

Ciudad de México— En su última actualización del año, la clasificación de la FIFA no sufrió movimientos, por lo que la Selección Mexicana terminó el 2018 en el lugar 17, detrás de representativos como Suecia, Colombia, Dinamarca y Suiza.Aunque tuvo la oportunidad de escalar puestos con un buen desempeño en la Copa del Mundo, el Tri no aprovechó y terminó cayendo un puesto respecto al último registro de 2017, cuando ocupó la posición 16 por encima de Croacia, Suecia y Uruguay, equipos que lo superaron en la clasificación en el transcurso del presente año.Por su parte, Bélgica finalizó 2018 en lo más alto de la clasificación, con un punto de ventaja sobre Francia, campeona del mundo y selección con mejor trayectoria.El último ránking de 2018 mantiene inalterables sus diez primeros puestos, liderado por los belgas con la etiqueta de "selección del año", con los franceses pegados y a cierta distancia Brasil, Croacia, sub campeón en el Mundial de Rusia el pasado verano, e Inglaterra, que perdió el tercer puesto contra Bélgica.Portugal, Uruguay, Suiza, España y Dinamarca completan el primer tramo de la clasificación, en la que Argentina, Colombia y Chile se reparten los puestos 11, 12 y 13.Seis de las diez mejores trayectorias del año corresponden a selecciones europeas, y las otras cuatro a Sudamérica (Uruguay, Venezuela), Asia (República Kirguisa) y Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (El Salvador).Europa cuenta con 31 selecciones entre las 50 primeras de la clasificación, dos más de las que tenía en estas fechas hace un año, y Asia es el continente que también ha aumentado sus representantes en esos puestos de dos a tres.

