Llegan Chivas sin habla

Guadalajara— Sin José Cardozo, ni tampoco algunos jugadores como Jair Pereira, Carlos Salcido, Edwin Hernández, Miguel Ponce, Isaac Brizuela, Raúl Gudiño y Ángel Zaldívar, el resto del plantel de Chivas que fracasó en el Mundial de Clubes, llegó anoche a Guadalajara en silencio y algunos con capucha para cubrir el rostro.Los rojiblancos llegaron encabezados por José Luis Higuera, a quien sus escoltas ya le esperaban con su camioneta estacionada afuera de la sala de llegadas internacionales.El director general de Chivas no emitió palabra y dejó a los reporteros con micrófonos extendidos, cuando le pedían un mensaje sobre lo sucedido, siguiéndolo hasta su vehículo.Luego, Amaury Vergara salió por otra puerta de la terminal aérea y también evitó dar declaraciones, aunque avisó que en los días posteriores atendería a los medios."Ahorita no, amigos, venimos un poco cansados. Con mucho gusto los atendemos en la semana", dijo mientras era escoltado por dos de sus elementos de seguridad personal.Luego aparecieron jugadores como Carlos Cisneros, Eduardo López, Josecarlos Van Rankin, Hedgardo Marín, Jesús Sánchez, Miguel Jiménez, Michael Pérez, sin detenerse para aceptar preguntas.Alan Pulido fue el único que se detuvo a firmar autógrafos y a tomarse fotos con los aficionados que se lo pidieron, pero luego se disculpó con los reporteros."Más adelantito hablo. Discúlpenme, hermanos. Ustedes saben que siempre hablo, pero ahorita no puedo porque ya me espera mi familia", dijo el delantero.Orbelín Pineda ya transferido al Cruz Azul, pero aún con uniforme de viaje del Rebaño, dijo no poder hablar porque no se le permitían, pero luego aceptó que iba a los cementeros a buscar campeonatos."Ya me despedí de la afición en redes sociales, ahorita ya no puedo hablar", dijo."Todo lo que se pueda hacer con Cruz Azul. Siempre me han enseñado a tener títulos y a eso voy, a ganar".¿Este nuevo reto (a Cruz Azul) en qué momento te llega, Orbe?, le preguntaron."Ahora güe.., pues ya estoy allá güe...".Pineda evitó dar más respuestas, subió a su vehículo y se fue.El resto de las Chivas tendrán siete días de descanso y se reportarán el 26 de diciembre a los entrenamientos.