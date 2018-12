Mejor que nunca

Para los enfrenamientos interconferenciales en la penúltima semana de la temporada, la NFL no pudo haberlo hecho mejor. Pittsburgh en Nueva Orleans, Houston en Filadelfia, Kansas City en Seattle, y Washington en Tennessee todos tienen implicaciones muy significativas para los playoffs.No está nada mal para los últimos dos fines de semana.“Creo que el mensaje para todo el equipo es que no estamos satisfechos con el lugar en el que estamos”, dice el mariscal de los jefes Patrick Mahomes. Kansas City puede asegurar el primer sembrado en la AFC y ganar el título de la AFC del Oeste bajo ciertas circunstancias.Bueno hay un gran número de grandes partidos mañana y el domingo.Pittsburgh (8-5-1) en Nueva Orleans (12-2)Los campeones de la NFC del Sur, Nueva Orelans, conseguirá la ventaja de jugar en casa para los playoffs de la conferencia si logran ganar este partido, aunque podría suceder de otras maneras, también. La situación de Pittsburgh es precaria: Los Acereros terminaron con una racha perdedora de tres partidos al vencer a Nueva Inglaterra, pero eso aún no les garantiza un lugar en la postemporada. Hay escenarios para ellos en los que pueden asegurar la división, y otros, con dos derrotas, que los dejaría fuera de la postemporada.Kansas City (11-3) en Seattle (8-6)Aunque los Jefes tienen su lugar asegurado en la postemporada, una derrota podría enviarlos a la contienda por el comodín. Serán puestos a prueba en Seattle, equipo que cometió un gran error al perder en San Francisco el pasado domingo. Los Halcones Marinos deben ganar y tienen algunas cosas que podrían ocurrir para asegurarles un lugar por el comodín de la NFC.Houston (10-4) en Filadelfia (7-7)Los defensores del campeonato del Super Bowl, las Águilas, deben ganar todos sus partidos restantes, y aun así no les es suficiente para quedarse vivos hasta enero. Pero aún con una marca de 9-7 podrían ganar el título de la NFC del Este.Houston tiene el segundo sembrado de la AFC por detrás de Kansas City y podrían asegurar un descanso durante la ronda de los comodines si ganan todos sus partidos restantes. Pero los Texanos no son aún los dueños del título de la AFC del Sur, aunque lo podrían conseguir si vencen a Filadelfia. Es muy probable que lleguen a los playoffs después de haber tenido un arranque de 0-3.Washington (7-7) en Tennessee (8-6), SábadoDespués de ganar siete de ocho partidos, los Titanes se han dado a notar –muy similar a Houston. Ciertamente están buscando un lugar por el comodín y probablemente necesiten ganar todos sus partidos restantes para conseguirlo.Los Pieles Rojas parecían estar acabados hasta que vencieron a Jacksonville la semana pasada. Muy bien podrían ganar el título de la NFC del Este si ganan todos sus partidos y consiguen algo de ayuda.Baltimore (8-6) contra Cargadores de Los Ángeles (11-3), SábadoLos Cuervos son dueños del segundo comodín de la AFC, pero están empatados con los Titanes y los Potros. Sus miras están puestas en algo más grande, considerando cuán cerca están de los Acereros en la AFC del Norte.Gigantes de Nueva York (5-9) en Indianapolis (8-6)Indianapolis es otro contendiente por el comodín de la AFC que probablemente necesite dos victorias, que incluirían la última de estas en Tennessee. Andrew Luck, al igual que Watt, está teniendo un monstruoso retorno de temporada tras haberse recuperado de una lesión, y necesita 49 yardas por aire para tener una cuarta temporada con 4 mil yardas acumuladas.Bufalo (5-9) en Nueva Inglaterra (9-5)Por tercera semana consecutiva, los Patriotas pueden asegurar su 10ma. corona de la AFC.Los Carneros de Los Angeles (11-3) en Arizona (3-11)Las cosas se han tornado amargas para los Carneros, quienes por primera vez bajo el mando del entrenador de segundo año, Sean McVay, perdieron dos partidos seguidos. Claro que su poderoso récord ya les aseguró el campeonato de la NFC del Oeste y podrán conseguir un descanso durante la ronda de los comodines con dos victorias.Chicago (10-4) en San Francisco (4-10)La fabulosa temporada de Chicago les ha dado su primer sembrado en los playoffs desde el 2010 como campeones de la NFC del Norte. Con dos victorias, los Osos podrían conseguir un descanso durante la primera ronda de los playoffs, pero es más probable que se queden con el tercer sembrado.Tampa Bay (5-9) en Dallas (8-6)Una victoria le da a Dallas el título de la NFC del Este. Los vaqueros acaban de sufrir una derrota por blanqueada en Indianápolis con la que terminó una racha ganadora de cinco partidos. Están en 9-1 en casa en la temporada regular contra Tampa.Minnesota (7-6-1) en Detroit (5-9)Los Vikingos pueden asegurar un comodín con una victoria y cierta ayuda a pesar de contar con una adormecida ofensiva. Pero la ofensiva de Detroit está peor.Jacksonville (4-10) en Miami (7-7)El primer partido de Miami en casa desde la jugada del milagro con la que vencieron a Nueva Inglaterra. Los inconsistentes Delfines probablemente necesiten de ese tipo de cosas para poder colarse en la postemporada.

