Pretende 'Sambu' trascender

León, Guanajuato.- El argentino Rubens Sambueza ya ruge en León y quiere cazar logros importantes.El mediocampista llegó ayer al Bajío para integrarse a la disciplina esmeralda, con la que arrancará entrenamientos hoy.“Estoy muy contento, es una linda plaza, una linda ciudad, un excelente club, me han hablado muy bien del club así que vengo a tratar de trascender”, explicó “Sambu”.“A aportar mi granito de arena para todo el grupo y que consigamos cosas importantes”.El exfutbolista de América y Toluca refirió que Ignacio Ambriz, quien lo dirigió en las Águilas, le buscó para sumarlo a su proyecto en este Clausura 2019.“Me tocó salir campeón con ‘Nacho’ en la Concachampions, es un gran tipo, una excelente persona, él, su cuerpo técnico, trabaja muy bien y me dio mucha confianza cuando estuve en el América”, apuntó.“Fue el primero que me llamó para ver si me interesaba poder llegar al León, le dije que sí, es un placer poder trabajar con él, esperemos nos vaya bien a todos”.Sambueza agradeció el gesto de que le hayan puesto “Sambu” a un cachorro de león recién nacido en el zoológico de la ciudad.“Exigencia hay en todos los clubes, no nos podemos salvar de eso y estamos obligados a poder hacer muy bien las cosas”, agregó.Pasa Mena de Cruz Azul al LeónCiudad de México.- Cruz Azul ya tiene otra baja para el Clausura 2019: el ecuatoriano Ángel Mena.El mediocampista es refuerzo del León para el siguiente torneo, luego que el club esmeralda colocó una manta en la cancha del Nou Camp con su nombre e invitó a los aficionados a que volaran drones para captar la imagen desde el aire.Mena se suma a la Fiera pese a todavía negociaba con La Máquina su continuidad, de acuerdo a lo informado ayer por el director deportivo celeste Ricardo Peláez.El ecuatoriano llegó para el Clausura 2017 pero poco a poco perdió protagonismo, aquejador por lesiones, hasta que terminó por ser suplente.El torneo pasado, Mena tan sólo disputó 171 minutos en 5 juegos.

